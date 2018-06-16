"Gladyatörler kenti"ndeki Selçuklu hamamı restore edildi

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde bulunan 700 yıllık Selçuklu hamamı, rölöve ve konservasyon çalışmaları sayesinde görünen şekliyle ayağa kaldırılarak aslına uygun restore edildi. "Gladyatörler Kenti" olarak da bilinen 3 bin yıllık Stratonikeia antik kentindeki Selçuklu hamamının tahrip olmaması için üst kısımları kapatıldı. Giriş, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, traşlık ile odunluk kısmına kadar her bölüm, ziyaretçilerin görebilmesi için cam içerisinde koruma altına alındı. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamamda bulunan sikke, seramik ve diğer mimari düzenlemelere göre yapının yaklaşık 700 yıl önce inşa edildiğinin anlaşıldığını söyledi. Söğüt, bölgede planı tam bilinen en erken Türk hamamı görünümündeki hamamda giriş, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, traşlık ile odunluk kısmına kadar her bölümünün bulunduğunu aktardı.

Tarihi hamamın bir benzeri olmayan, bölgenin en önemli hamam yapısı olduğuna işaret eden Söğüt, şöyle konuştu: "Hamamdaki rölöve ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Bunun için plan ve çizimler hazırlandı. Aslına uygun şekilde restore edildi. Stratonikeia Antik Kenti'nde biz her dönemden yapıyı koruyoruz. Buradaki yapılar içerisinde 3 Roma hamamının olduğunu belirledik. Daha sonra beylikler döneminden olan bu hamamı da belirleyip yapının çalışmalarına başladık. Bu bölgede beylikler dönemine ait tüm mekanları bilinen tek örnek buydu. Bu nedenle yapının restorasyonuna büyük önem verdik. Stratonikeia antik kentindeki kültürel zenginliğin bütünlüğüne uygun olacak şekilde, insanların gezip görebilmesi için restorasyon yaptık. Hazırladığımız proje ile GEKA'dan destek aldık." Söğüt, Beylikler dönemi hamamın yanında bulunan Cumhuriyet dönemine ait bir evi de restore ettiklerini vurguladı. Söğüt, hem tarihi hem de kültürel anlamda özel bir yeri olan hamamın aynı zamanda Stratonikeia'daki merkezi köy meydanının en gözde yapılarından olduğunu kaydetti.