İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 7,4 büyüme oranı ile G20'de birinci, OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer aldık. Türkiye geçmişte G20 ülkeleri arasında yer alan bir ülke değildi. Ama şimdi biz G20 ülkeleri arasında yer alıyoruz. AB ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığında Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır." dedi.

Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve yurt dışında sayısız defa elinde bir çanta ile yola çıkıp 5-10 yıl içinde çok ciddi cirolara ve varlıklara sahip işletmeler kurmuş, ticaret ağları oluşturmuş insanlara rastladıklarını söyledi.

Her biri bir başarı hikayesi olan örneklerin istisna değil, oldukça yaygın olduğunu anlatan Erdoğan, insanların ruhunda zaten var olan bu girişimcilik mayasının, doğru yöntemler ve yönlendirmelerle çok daha büyük başarılara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Türk milletinin aynı zamanda her işi el yordamıyla yapma, her şeyi sıfırdan inşa etme alışkanlığı olan bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dünyada ve ülkemizde her konuda olduğu gibi girişimcilik hususunda da çok ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kongremizin bu bakımdan girişimcilerimiz için bir milat olacağına inanıyorum." dedi.