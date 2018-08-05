"Glutensiz ekmeğin beslenme kalitesi düşük"

Gizem KARADAĞ-Gül KABA/ANKARA, (DHA) - BUĞDAYDAKİ proteinlerin önemli bir kısmının gluten proteinleri olduğunu söyleyen UluslararasıTahıl Bilimi ve Teknolojisi (ICC) Başkanı Prof. Dr. Hamit Köksel, "Glutensiz ürünler daha iyiymiş, herkesin glutensiz ekmek tüketmesi gerekiyormuş gibi bir yaklaşım var, bu doğru değil. Glutensiz ekmeğin beslenme ve teknolojik kalitesi oldukça düşük" dedi.

En sağlıklı ekmeğin tam buğday ve tam tahıllı ekmek olduğunu vurgulayan Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknolojisi (ICC) Başkanı Prof. Dr. Hamit Köksel, "Buğdayı una öğütürken kepeği ve rüşeymi ayırmamalıyız. Çünkü buğdayın kepeğinde ve rüşeym dediğimiz embriyo kısmında bizim için çok yararlı mineraller ve vitaminler var" diye konuştu.

‘GLÜTENSİZ ÜRÜNLERİ TÜKETMEK DOĞRU DEĞİL’

Buğdaydaki proteinlerin önemli bir kısmının gluten proteinleri olduğunu ifade eden Köksel, glutensiz ekmeğin beslenme ve teknolojik kalitesinin düşük olduğun belirterek şunları söyledi:

“Sanki glutensiz ürünler daha iyiymiş sanki herkesin glutensiz ekmek tüketmesi gerekirmiş gibi bir yaklaşım var. Bu doğru değil çünkü glutensiz ürünler üretilirken aslında nişasta ve bir takım başka katkı maddelerinin birleşmesi ile ekmek benzeri bir ürünler oluşturuluyor.Bu ekmek benzeri ürünler çok yararlı değil; buğday kepeğinde ve rüşeyminde bulunan mineraller, vitaminler, antioksidanlar ve sağlıklı bileşenlerin hiç birisi bu glutensiz ürünlerde yok.Glutensiz ürünleri tükettiğimiz zaman beslenme ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz.Buğdaydaki yararlı bir sürü bileşenleri de alamayız, zorunlu değilse glutensiz ürünleri tüketmek çok da doğru değil."