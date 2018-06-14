"Glütensiz Kafe"de bayram telaşı

"Bayramda farklı lezzetlere yoğunlaştık. Hastalarımız daha fazla ilgi istiyor, farklı ürünler tatmak istiyor. Bu nedenle daha fazla pasta yapmaya başladık, çeşitleri artırdık. Çoğunlukla çikolata tüketemedikleri için bu ürünleri artırdık. Kafe yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de sadece Gaziantep'te glütensiz kafe olduğu için çölyaklılar çifte bayram yaşıyorlar. Normalde pasta ve ekmek çeşitlerimiz vardı. Yöresel lezzetlerden kerebiç ve kahke de üretmeye başladık."

Duran Özkan, çölyak hastaları için pasta çeşitlerini artırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Kafenin yaklaşık 3 ay önce hizmete girdiğini anımsatan Özkan, "Çölyak hastalarının genellikle ekmek ihtiyacına yönelik üretim yapıyorduk. Bayram dolayısıyla yöresel lezzetleri de yapmaya başladık." dedi.

Glütensiz Bir Başka Kafe'nin şefi Duran Özkan, bayram dolayısıyla yoğunluklarının arttığını söyledi.

Buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glütene hassasiyetleri nedeniyle her lezzeti tadamayan çölyak hastalar için bayram dolayısıyla kurabiyeden poğaçaya kadar onlarca çeşit hazırlanıyor.

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastaları için kurulan "Glütensiz Bir Başka Kafe"de bayram telaşı yaşanıyor.

- "Hiç pasta yiyemeyeceğimi düşünüyordum"

Çölyak hastası Merve Polat da hastalığına dair teşhisin yeni konulduğunu belirterek, kafenin açılmış olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Belirli yerlerden alışveriş yapabildiklerinin altını çizen Özkan, "Buradaki ürünler çok lezzetli. Dışarıda okuduğum için ürün bulmakta zorlanıyorum ama burada her çeşit ekmek, tatlı var. Hiç pasta yiyemeyeceğimi düşünüyordum. Buraya her geldiğimde yaş pasta alıyorum. Çok rahat tüketebiliyorum. Buradan aldıklarımı okuduğum kente giderken yanımda götüreceğim." diye konuştu.

Kızı çölyak hastası olan Münir Seyranoğlu ise Eskişehir'den geldiğini belirterek, ürünleri lezzetli olmasından dolayı tercih ettiklerini anlattı.

Seyranoğu, "Gaziantep'e akrabalarımın yanına gelmiştik. Ürünleri çok beğendik. Bayram için alışveriş yapmaya geldik. Bu ürünleri Eskişehir'e götüreceğim. Bizim orada belediye yardım yapıyor ama böyle bir mekan yok. Tatlı türlerinden alacağım." şeklinde konuştu.

