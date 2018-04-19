Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, madenciler olarak 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü Zonguldak'ta kutlayacaklarını belirtti.

Demirci, sendikada düzenlenen GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, işçilerin ve emekçilerin tüm dünyada birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ı başta maden işçileri olmak üzere, emeğin başkentine, Zonguldak'a ve bölgeye yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Önceki yıllarda olduğu gibi 1 Mayıs'ı GMİS, Demokrasi Platformu, işçi-memur sendikaları, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla kutlayacaklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Tertip Komitesi oluşturduk ve yasal başvurularımızı yaptık.

Bu yıl sanatçı olarak konser için Haluk Levent ile anlaştık.

Biz GMİS olarak bugün burada görüş alışverişinde bulunacak ve görev dağılımı yapacağız.

Yarın diğer örgütlerimizle bir araya gelerek çalışmalarımızı hızlandıracağız.

İşçi, memur, çiftçi, esnaf, ev kadını, öğrenci, işsiz, emekli hepimizin sorunları var.

1 Mayıs'ta tüm emekçiler olarak birlik ve beraberlik içinde, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi yüksek bir sesle anlatacağız.

Ülkemizi yönetenleri ve yönetmeye aday olanları uyaracağız."

Demirci, tüm madencileri ve halkı, 1 Mayıs saat 13.00'de İstasyon Caddesi’ne beklediklerini sözlerine ekledi.