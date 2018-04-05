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GMİS yönetiminden Zonguldak Kömürspor’a moral ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir, Kulüp Başkanı Süleyman Caner ile birlikte Zonguldak Kömürspor’a bir moral ziyareti gerçekleştirdi.Zonguldak Kömürspor’un Kemal Köksal Stadı’ndaki antrenman maçını bir süre izleyen GMİS Heyeti, antrenmanın ardından teknik heyet ile futbolculara baklava ikram etti.

GMİS yönetiminden Zonguldak Kömürspor’a moral ziyareti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir, Kulüp Başkanı Süleyman Caner ile birlikte Zonguldak Kömürspor’a bir moral ziyareti gerçekleştirdi.
Zonguldak Kömürspor’un Kemal Köksal Stadı’ndaki antrenman maçını bir süre izleyen GMİS Heyeti, antrenmanın ardından teknik heyet ile futbolculara baklava ikram etti. Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner; “Sayın Başkanımız ve yönetim Kurulu antrenmanımızı ziyarete geldiler kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Antrenmana renk kattılar. İnşallah Pazar günü Genel Başkanımız, Yönetim kurulu ile birlikte tüm maden işçilerimizi Saat: 15.00’te Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor maçında takımlarını desteklemek için tribüne bekliyoruz” dedi.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ise; “Zonguldak Kömür Sporumuzun hem antrenmanını ziyaret edelim hem de tatlı ikram edelim dedik. Bu tatlılıkla İnşallah bizleri de Pazar günü tatlı bir şekilde uğurlarlar. Allah yardımcıları olsun. Şimdiden başarılar diliyorum. Zonguldak sevdalılarının, maden işçilerimizin Pazar günü Saat: 15.00’te bu statta yerlerini almalarını temenni ediyorum” dedi.
Teknik Direktör Fatih Akyel ise, “Bu haftasonu önemli bir maçımız var. Liderle oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Kendi saha ve seyirci avantajımızı değerlendirmeye çalışacağız. Biz iyi bir takımız, iyi mücadele ediyoruz. Bu sene ligde çok üst sıralara oynayamadık ama amacımız ligde kalmak, iyi bir performans, iyi bir oyun sergilemek. Biz geldikten sonra bunları yapabildik. İyi oynadık, galibiyetler de aldık. İnşallah bu hafta da galip geliriz” dedi.

GMİS yönetiminden Zonguldak Kömürspor’a moral ziyareti

GMİS yönetiminden Zonguldak Kömürspor’a moral ziyareti

GMİS yönetiminden Zonguldak Kömürspor’a moral ziyareti

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