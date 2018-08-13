"Göbeklitepe çiftçisi" yabancı turisti bekliyor

HALİL FİDAN - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, bölgeye yakın yerde sebze yetiştiren çiftçilere de umut oldu.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, temmuz ayında düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Kültür Miras Listesi'ne alındı.

Göbeklitepe'nin UNESCO'nun listesine alınması Şanlıurfa'da tüm çevrelerce sevinçle karşılanırken, bu durum bölgedeki sebze ve meyve çiftçisine de umut oldu.

Ören yerine giden güzergahtaki tarlalarda ürettikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi ürünleri taze olarak yolun kenarındaki tezgahlarında satan vatandaşlar da özellikle Göbeklitepe'ye gelecek yabancı turistin yolunu gözlüyor.

Kalıcı olarak Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmesi turizm sektörünü kısa sürede hareketlendiren Göbeklitepe Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol boyunca dizili tezgahlardan taze ve doğal sebze, meyve alma imkanı buluyor.