HABER

"Göbeklitepe çiftçisi" yabancı turisti bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, bölgeye yakın yerde sebze yetiştiren çiftçileri de sevindirdi - Göbeklitepe'ye giden güzergahtaki tarlalarda ürettikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi ürünleri yolun kenarındaki tezgahlarında satan çiftçiler özellikle yabancı turistlerin yolunu gözlüyor - Bölgede çiftçilik yapan Yılmaz Hicri: - "Allah'a şükür işlerimiz çok iyi, Göbeklitepe UNESCO'ya girdi, daha çok yabancı turist gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra daha yoğun olacağını tahmin ediyoruz"

HALİL FİDAN - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, bölgeye yakın yerde sebze yetiştiren çiftçilere de umut oldu.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, temmuz ayında düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Kültür Miras Listesi'ne alındı.

Göbeklitepe'nin UNESCO'nun listesine alınması Şanlıurfa'da tüm çevrelerce sevinçle karşılanırken, bu durum bölgedeki sebze ve meyve çiftçisine de umut oldu.

Ören yerine giden güzergahtaki tarlalarda ürettikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi ürünleri taze olarak yolun kenarındaki tezgahlarında satan vatandaşlar da özellikle Göbeklitepe'ye gelecek yabancı turistin yolunu gözlüyor.

Kalıcı olarak Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmesi turizm sektörünü kısa sürede hareketlendiren Göbeklitepe Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol boyunca dizili tezgahlardan taze ve doğal sebze, meyve alma imkanı buluyor.

Bölgede ailesiyle 40 dönümlük sulu tarlada domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, kabak yetiştiren çiftçilerden Yılmaz Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin miras listesine girmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

- "Turistler ürünleri beğeniyor"

Yıllardır burada çiftçilik yaptıklarını ve bu yıl artan turist sayısıyla işlerinin daha iyiye gittiğini vurgulayan Hicri, şunları kaydetti:

"Burada doğal olarak birçok sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Önceden ürünleri merkezdeki hal pazarına götürüp satıyorduk. Ama son yıllarda bölgenin hareketlenmesi üzerine domates, biber, patlıcan, karpuz gibi ürünleri burada sergilemeye başladık. Allah'a şükür işlerimiz çok iyi, Göbeklitepe UNESCO'ya girdi, daha çok yabancı turist gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra daha yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Kasım ayına kadar üretim sezonu devam eder, o zamana kadar özellikle yabancı turistleri bekliyoruz. Şimdi hafta sonları aşırı bir yoğunluk oluyor. Ürünlerimiz organik olduğu için turistler beğeniyor ve ilgi gösteriyorlar."

Çiftçilerden Said Kazancı ise sulama imkanları sayesinde yılda bir kaç ürün alabildiklerini ifade ederek, son yıllarda sebze ve meyve üretimine ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Ürettikleri sebze ve meyvelerin bir kısmını yoldaki tezgahlarda sattıklarını anlatan Kazancı, bunda Göbeklitepe'nin de etkili olduğunu söyledi.

Said Kazancı, alışveriş yapan turistlerin ürünleri çok beğendiğini belirterek "Burada birçok çiftçi geçimini bu şekilde sağlıyor. Sıcak havaya rağmen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla, yerli ve yabancı turistler buraya gelmeyi sürdürüyor. Yolda oluşan yoğunluk bizleri de mutlu ediyor. Çünkü birçok ziyaretçi burada durup alış veriş yapıyor. İnşallah havaların serinlemesiyle yoğunluğun artacağını tahmin ediyoruz. Özellikle yabancı turistleri burada ağırlamak istiyoruz." dedi.

Trabzon'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Göbeklitepe'yi görmeye gelen Osman Çalışkan da ören yerini ziyaret ettikten sonra yol üstündeki yerli ürünlerden aldıklarını ve çok beğendiklerini kaydetti.

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Akalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyorAkalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyor
Türkiye nüfusu yaşlanıyorTürkiye nüfusu yaşlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi göbeklitepe sebze meyve Şanlıurfa turist turizm yoğunluk

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.