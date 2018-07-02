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Göbeklitepe görkemli törene hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: - "(Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması) Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Göbeklitepe'de görkemli bir tören yapacağız" - "Göbeklitepe, artık sadece şehir olarak temsil edilmekten ziyade, ülkemizin çok önemli bir turizm unsuru olarak ön plana çıkacak"

RAUF MALTAŞ - Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Şanlıurfa'daki ören yerinde görkemli bir tören yapılması planlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en önemli turizm markası olan Göbeklitepe'ye yönelik çok sayıda plan ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Özellikle altyapı, karşılama üniteleri ve içme suyu gibi farklı tesisleri kısa süre önce hizmete açtıklarını belirten Çiftçi, bölgede bundan sonraki dönemde de yerli ve yabancı turistlerin ihtiyacını giderebileceği sosyal tesislerin yapımının süreceğini kaydetti.

Çiftçi, Göbeklite'ye açılışından bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin sürdüğünü vurgulayarak, anıt alanının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından adeta bir ziyaretçi patlaması yaşanmasının beklendiğine dikkati çekti.

Kazı alanının bir çok ilkleri bünyesinde barındırdığını anlatan Çiftçi, "Bilimsel olarak ispatlanan ilk tapınağın, ilk yerleşim yerinin ve ilk insanların, ilk bir araya geldiği yer burasıdır. Dünya tarihinde önemli bir yer tutan bu arkeolojik varlığın Şanlıurfa'da olması şehrin tanıtımı anlamında bir marka haline gelebilmesi için de çok önemli bir değerdir. Biz bunun farkındayız ve tüm çalışmalarımızı ona göre yaptık." dedi.

- "Göbeklitepe artık Türkiye ile özdeşleşmeli"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin bir süre önce Göbeklitepe'de incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, UNESCO'nun olumlu kararını bekledikleri için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Çiftçi, Göbeklitepe için çok farklı tanıtım toplantıları yapmayı da planladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Göbeklitepe'de görkemli bir tören yapacağız. Henüz günü belli olmayan törenin yakın bir zamanda olması planlanıyor. Kazı alanına sonradan yaptığımız karşılama üniteleri ve diğer sosyal tesislerin açılışı da bu vesileyle yapılacak. Göbeklitepe, artık sadece şehir olarak temsil edilmekten ziyade ülkemizin çok önemli bir turizm unsuru olarak ön plana çıkacak. Göbeklitepe artık Türkiye ile özdeşleşmeli. Mısır piramitleri denilince akla nasıl Mısır geliyorsa buranın da artık öyle olması gerektiği ortadadır. Bizler hazırlıklarımızı artık buna göre yapacağız. " diye konuştu.

- Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

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