"Göbeklitepe Türkiye için büyük bir kazanımdır"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Göbeklitepe'nin ortaya çıkarılması Türkiye için büyük bir kazanımdır, insanlık için büyük bir kazanımdır. Hem tarihe, hem insanlığın geçmişine, hem kültürel medeniyete büyük bir armağan olarak ortaya çıkarılmış olan bir alandır." dedi.

Bakan Kurtulmuş, UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki varlıklar arasında bulunan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Numan Kurtulmuş, alanda yürütülen projeleri inceledi.

Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin turizm açısından önemine değindi.

Türkiye'nin hem turizm bakımından hem tanıtım, hem de kültürel değerlerinin ortaya konulması bakımından, Göbeklitepe'nin daha çok tanıtılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'nin ortaya çıkarılması Türkiye için büyük bir kazanımdır. İnsanlık için büyük bir kazanımdır. Hem tarihe, hem insanlığın geçmişine hem kültürel medeniyete büyük bir armağan olarak ortaya çıkarılmış olan bir alandır. Buradaki kazı çalışmaları titizlikle, acele etmeden ama dikkatle sürdürülecektir. Özelliklerinin tamamının korunabilmesi için kullanılan malzemelerin, bütün işlemlerin, tamamen yüzde 100 doğal bir şekilde yapılmasına gayret ediliyor. Ümit ederim ki önümüzdeki yıllarda çok daha önemli yapıtlar ortaya çıkarılacaktır. Göbeklitepe bu anlamda Türkiye'nin dünyaya tanıtılması bakımından fevkalade önemli bir marka değeri olan arkeolojik alandır. İnşallah önümüzdeki yıllarda, çok kısa bir süre içinde dünyanın dört bir yanında insanlar Göbeklitepe üzerinden hem Şanlıurfa'yı hem Mezepotamya'yı hem Türkiye'yi tanıyacaklar."