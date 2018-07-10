HABER

Göbeklitepe'de hassas temizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

Ören yerindeki tapınak alanında üst çatı çalışması ve çevresel etkiler nedeniyle biriken toprak, görevliler tarafından fırça ve küçük küreklerle temizlendi

Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'de temizlik çalışması yapıldı.

Ören yerindeki tapınak alanında, üst çatı çalışması ve çevresel etkiler nedeniyle biriken toz ve toprak, görevliler tarafından özenle temizlendi.

Alanı fırça ve küçük kürekler kullanarak temizleyen görevliler, toplanan toprağı ip yardımıyla alana sarkıttıkları plastik kovalarla çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ören yerinde belirli dönemlerde temizlik çalışması yapıldığını ancak yürütülen üst çatı inşaatı nedeniyle bu çalışmalara kısa bir süre ara verildiğini söyledi.

Üst çatı yapımının tamamlanmasıyla temizlik çalışmalarının tekrar başladığını ifade eden Aslan, çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

Şanlıurfa Müzesi Müdür Yardımcısı Habibe Göğce de tapınak alanında biriken toprağın temizlendiğini anlatarak, temizlik çalışmaları sırasında da ziyaretçi kabul etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklamaHakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama
Kanadı kırık leylek tedavi altına alındı Kanadı kırık leylek tedavi altına alındı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göbeklitepe temizlik toprak temizliği

En Çok Okunan Haberler

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, bunu kastetmiştik

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, bunu kastetmiştik

İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı

İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı

Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor

Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.