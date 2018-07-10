Göbeklitepe'de hassas temizlik

Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'de temizlik çalışması yapıldı.

Ören yerindeki tapınak alanında, üst çatı çalışması ve çevresel etkiler nedeniyle biriken toz ve toprak, görevliler tarafından özenle temizlendi.

Alanı fırça ve küçük kürekler kullanarak temizleyen görevliler, toplanan toprağı ip yardımıyla alana sarkıttıkları plastik kovalarla çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ören yerinde belirli dönemlerde temizlik çalışması yapıldığını ancak yürütülen üst çatı inşaatı nedeniyle bu çalışmalara kısa bir süre ara verildiğini söyledi.

Üst çatı yapımının tamamlanmasıyla temizlik çalışmalarının tekrar başladığını ifade eden Aslan, çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

Şanlıurfa Müzesi Müdür Yardımcısı Habibe Göğce de tapınak alanında biriken toprağın temizlendiğini anlatarak, temizlik çalışmaları sırasında da ziyaretçi kabul etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

