Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'de tarihi alanlara zarar verildiği iddiası ile ilgili, "Yollar ve parkurlar yapılırken taşların altına, alanın zarar görmemesi için jeotekstil denen, halk arasında 'keçe' olarak bilinen malzeme seriliyor, üzerine mıcır, etrafına da bordür taşlar ve harç yapılıyor." dedi.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin dünya kültür mirasları arasındaki en önemli eserlerden biri olduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin yapılan çatı çalışmaları nedeniyle uzun süredir ziyarete kapalı olduğunu, kısa süre önce ziyarete açıldığını belirten Çoban, "Göbeklitepe'nin resmi açılışı henüz gerçekleşmedi ancak kente gelen misafirlerimiz bölgeyi gezebiliyorlar. Şu anda da Göbeklitepe'ye yoğun bir ilgi var." diye konuştu.

Bölgede yürütülen çalışmaların, ziyaretçilerin anıtları daha rahat gezmesine yönelik yürütüldüğünü vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

"Burada bir emek var, bu emek gözardı edilmemeli. Özellikle Göbeklitepe bulunduktan sonra üzerine üst çatı yapılması ve gelen misafirlerin alana rahat ulaşabilmesi noktasında yürüyüş yolları ve parkurlar yapılıyor. Yollar ve parkurlar yapılırken taşların altına, alanın zarar görmemesi için jeotekstil denen, halk arasında 'keçe' olarak bilinen malzeme seriliyor, üzerine mıcır, etrafına da bordür taşlar ve harç yapılıyor. Bu çalışmalar yürütülürken arkeolog ve sanat tarihçi uzmanlar gözetiminde yürütülüyor. Ayrıca yürütülen bütün çalışmalar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayından geçen proje kapsamında yapılıyor."