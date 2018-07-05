MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla turizmde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin kültür turizmi açısından dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Özellikle ören yerinin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının tanınırlığını ve önemini bir kat daha artırdığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"UNESCO'nun listeye aldığı yerler aslında benzersiz yerler. Bu açıdan baktığımızda, sadece dünya miras listesindeki alanları gezen turist profili olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hem bölgemizde hem de Türkiye'de gastronomi veya diğer alanlarda listeye giren yerler de var. Bundan sonra Göbeklitepe, bu işin belki de merkezinde olacak. Bu alanların tamamlayıcısı olacak, bölgede 'UNESCO dünya mirasları' adı altında turlar düzenlenmesini sağlayacaktır."

Aydın, dünyada sadece Neolitik dönemden kalan alanları gezen turist grupları da bulunduğunu kaydederek, "Özellikle Neolotik yerlere, bölgelere, bu kültüre ilgi duyan insanların öncelikli yerleri arasında Şanlıurfa da var. Bu açıdan belki bu yıl değil ama gelecek yıldan itibaren Şanlıurfa'ya, Göbeklitepe'ye yoğun turist akışı olacağını düşünüyoruz." dedi.