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Göbeklitepe'de "turist akını" beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından Şanlıurfa'da turist yoğunluğunun yaşanması bekleniyor - Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan: - "Belki bu yıl değil ama gelecek yıldan itibaren Şanlıurfa'ya, Göbeklitepe'ye yoğun turist akışı olacağını düşünüyoruz" - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol: - "Göbeklitepe, Türkiye'nin turizmine büyük ivme kazandıracaktır. İnşallah Haliliye ilçemiz de turizmin merkezi haline gelecektir"

MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla turizmde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin kültür turizmi açısından dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Özellikle ören yerinin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının tanınırlığını ve önemini bir kat daha artırdığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"UNESCO'nun listeye aldığı yerler aslında benzersiz yerler. Bu açıdan baktığımızda, sadece dünya miras listesindeki alanları gezen turist profili olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hem bölgemizde hem de Türkiye'de gastronomi veya diğer alanlarda listeye giren yerler de var. Bundan sonra Göbeklitepe, bu işin belki de merkezinde olacak. Bu alanların tamamlayıcısı olacak, bölgede 'UNESCO dünya mirasları' adı altında turlar düzenlenmesini sağlayacaktır."

Aydın, dünyada sadece Neolitik dönemden kalan alanları gezen turist grupları da bulunduğunu kaydederek, "Özellikle Neolotik yerlere, bölgelere, bu kültüre ilgi duyan insanların öncelikli yerleri arasında Şanlıurfa da var. Bu açıdan belki bu yıl değil ama gelecek yıldan itibaren Şanlıurfa'ya, Göbeklitepe'ye yoğun turist akışı olacağını düşünüyoruz." dedi.

- "Türkiye'nin turizmine büyük ivme kazandıracaktır"

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik çalışma yürüttüklerini ve bu çalışmaların sonuçlarından birinin de Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne alınması olduğunu anlattı.

Demirkol, Göbeklitepe'yi "Daha eskisi yok" sloganıyla yurt içinde ve dışında anlatmaya devam ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesiyle Göbeklitepe ile ilgili çabalarımızın çok önemli ve yerinde olduğunu gördük. Göbeklitepe dünyada bilinen en eski eserlerden oluşuyor, Mısır'daki piramitlerden ve İngiltere'deki Stonehenge Anıtı'ndan 7 bin 500 yıl daha eski. Göbeklitepe Dünya Miras Kalıcı Listesi'nde yer almasıyla şehrimize gelen turist sayısında artış olacak, yerli ve yabancı turistlerimiz Şanlıurfa'yı ve ilçemizi ziyaret edecekler ve ayrıca genç nüfuzumuza istihdam, esnafımızı bol kazanç, şehrimize refah getirecekler. Göbeklitepe, Türkiye'nin turizmine büyük ivme kazandıracaktır. İnşallah Haliliye ilçemiz de turizmin merkezi haline gelecektir."

- "Göbeklitepe'nin meyvelerini toplamaya başlayacağız"

Kentteki 5 yıldızlı bir otelin Müdürü Ertuğrul Er ise otelciler olarak Göbeklitepe'nin listeye alınmasının heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'nın mitolojik yapısının Göbeklitepe ile tekrar tescillendiğini vurgulayan Er, Göbeklitepe'nin kentin yurt dışına açılan kapısı olarak gördüklerini belirtti.

Er, "İç turizmde Balıklıgöl ve çevresi yeterli geliyordu. Şimdi Göbeklitepe ile Avrupa'yı ve yabancı turistleri cezbedecek bir oluşum içerisine girdik. Biraz uzun vadeye ihtiyacımız var ama önümüzdeki sezondan itibaren Göbeklitepe'nin meyvelerini toplamaya başlayacağız. Bununla birlikte buradaki verilerimizi, gelirimizi ve yabancı turist sayısını katlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı göbeklitepe Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan Tarihin sıfır noktası turist UNESCO Dünya Miras Listesi

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