Göbeklitepe'de UNESCO sevinci

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının sevinci yaşanıyor.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Göbeklitepe'nin miras listesine alınması kentteki sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı turistler tarafından sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli tarihi alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Özellikle ilkbahar döneminde anıt alanının ciddi bir ziyaretçi kitlesini ağırladığını belirten Çoban, her geçen yıl Göbeklitepe'ye olan ilgi ve alakanın arttığını kaydetti.

Çoban, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının hem kenti hem de bölge turizmini olumlu etkileyeceğini vurgulayarak, "Şu an Göbeklitepe'yi çoğunlukla yerli turist grupları ziyaret ediyor. Ancak asıl listeye girdiği için bütün tur acenteleri Göbeklitepe'yi tur programlarına alacaktır. Göbeklitepe'nin asıl listeye alınması hem Şanlıurfa hem de bölge turizmi açısından büyük önem taşıyor. Turist sayısında büyük bir artış olmasını bekliyoruz. Turizmciler, otelciler ve rehberler olarak büyük bir heyecanımız var. " diye konuştu.