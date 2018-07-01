Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasına ilişkin, "Şehir olarak tarihi bir kent olduğumuz Göbeklitepe özelinde artık dünyaca kabullenilerek, tescillenmiş oldu." dedi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün Şanlıurfa açısından tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, ilk defa şehirdeki bir eserin dünya miras listesine alındığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen her hizmeti Göbeklitepe ile buluşturduklarını vurgulayan Çiftçi, yerli ve yabancı turistin ilgisinin bundan sonra da artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Göbeklitepe'nin listeye alınması için çok gayret gösterdiklerini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Listeye alınması için çok gayret gösterdik, beklediğimiz bir karardı. UNESCO'nun son gözlemci heyeti geldiğinde olumlu rapor vereceğine kanaat getirmiştim. Şehir olarak tarihi bir kent olduğumuz Göbeklitepe özelinde artık dünyaca kabullenilerek, tescillenmiş oldu. Göbeklitepe özelinde şehrimiz de diğer bir çok tarihi unsuruyla bundan sonraki dönemde ön plana çıkacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerine ve yereldeki tüm yöneticilerimize bu manada gösterdikleri çaba ve gayret için çok teşekkür ediyorum."