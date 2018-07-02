Göbeklitepe'nin UNESCO listesine alınması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edildiğini belirtti.

Vali Erin, yaptığı yazılı açıklamada, Göbeklitepe'nin dün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlatarak, anıt alanının gelecek nesillere aktarılması için tüm Şanlıurfalılara büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

UNESCO listesindeki kültürel ve doğal mirasların bulunduğu yerleşim birimleri için de çok büyük önem arz ettiğini aktaran Erin, Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık gizemli geçmişi, dünyanın en eski mimari eseri olması ve henüz keşfedilmeyi bekleyen sırlarıyla nereden geldiğini merak eden insanlık için mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu vurguladı.

Kazı alanının listeye alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Erin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göbeklitepe artık sadece Şanlıurfa'nın veya Türkiye'nin değil tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmiştir. Göbeklitepe'nin keşfi, ait olduğu döneme ait tarihin yeniden yazılmasına neden olmuş ve bu önemi nedeniyle bütün insanlığın ortak değeri olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Daimi Listesine dahil edilmiştir. İnsanlığın en eski eseri olan Göbeklitepe'yi korumak, burayı ziyaret edecek olanların ulaşımından istirahatine kadar her anını uluslararası standartlarda sağlamak amacıyla hazırlanmış alan yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak, görevli kurum kuruluşların olduğu kadar Şanlıurfa'da yaşayan herkesin sorumluluğundadır."