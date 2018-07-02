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Göbeklitepe'nin UNESCO listesine alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: - "Göbeklitepe artık sadece Şanlıurfa'nın veya Türkiye'nin değil tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmiştir"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edildiğini belirtti.

Vali Erin, yaptığı yazılı açıklamada, Göbeklitepe'nin dün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlatarak, anıt alanının gelecek nesillere aktarılması için tüm Şanlıurfalılara büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

UNESCO listesindeki kültürel ve doğal mirasların bulunduğu yerleşim birimleri için de çok büyük önem arz ettiğini aktaran Erin, Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık gizemli geçmişi, dünyanın en eski mimari eseri olması ve henüz keşfedilmeyi bekleyen sırlarıyla nereden geldiğini merak eden insanlık için mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu vurguladı.

Kazı alanının listeye alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Erin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göbeklitepe artık sadece Şanlıurfa'nın veya Türkiye'nin değil tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmiştir. Göbeklitepe'nin keşfi, ait olduğu döneme ait tarihin yeniden yazılmasına neden olmuş ve bu önemi nedeniyle bütün insanlığın ortak değeri olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Daimi Listesine dahil edilmiştir. İnsanlığın en eski eseri olan Göbeklitepe'yi korumak, burayı ziyaret edecek olanların ulaşımından istirahatine kadar her anını uluslararası standartlarda sağlamak amacıyla hazırlanmış alan yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak, görevli kurum kuruluşların olduğu kadar Şanlıurfa'da yaşayan herkesin sorumluluğundadır."

- Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınmış dün Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda ise Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.

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