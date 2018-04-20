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Göbeklitepe’yi Haliliye Belediyesi ile tanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, milattan önce 10 bin yıllarına dayanan geçmişiyle tarihin bilinen en eski yapıtlarının bulunduğu Göbeklitepe’nin tanıtımına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Göbeklitepe Ortaokulu öğrencilerine tarihin sıfır noktasını tanıttı.Göbeklitepe’yi ilk kez görme imkanı bulunan öğrenciler, 12 bin yıllık tarihi de Haliliye Belediyesinin aracılığıyla yerinde görmüş oldu.

Haliliye Belediyesi, milattan önce 10 bin yıllarına dayanan geçmişiyle tarihin bilinen en eski yapıtlarının bulunduğu Göbeklitepe’nin tanıtımına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Göbeklitepe Ortaokulu öğrencilerine tarihin sıfır noktasını tanıttı.
Göbeklitepe’yi ilk kez görme imkanı bulunan öğrenciler, 12 bin yıllık tarihi de Haliliye Belediyesinin aracılığıyla yerinde görmüş oldu. Tarihin bilinen en eski yapıtı olan Haliliye İlçesinde yer alan Göbeklitepe’nin “Daha eskisi yok” sloganıyla tanıtımını yürüten Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla başlatılan “Gençler tarihin sıfır noktasında” çalışması kapsamında Göbeklitepe Ortaokulu öğrencileri Göbeklitepe’ye götürüldü. Göbeklitepe’nin tanınması ve dünya genelinde neden bu kadar önemli olduğunu bilincinin öğrencilere aşılanması amacıyla yürütülen çalışmada, okullarının önünden minibüslerle alınan öğrencilere, çeşitli hediyelerde de taktim edildi. Göbeklitepe’yi ilk defa görme ve tanıma imkanı bulunan öğrencilere, rehber eşliğinde tarihi konusunda bilgiler verildi. Göbeklitepe’deki tarihi kalıntıları merakla inceleyen öğrenciler, 12 bin yıllık tarihin önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.
Göbeklitepe’yi ilk defa gördüklerini ve tarih kitaplarında yer alan yapıtı yerinde gördükleri için mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi.

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