İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, göç gibi sosyal olaylardan en çok çocukların etkilendiğini, bu nedenle bu çocuklara daha özel davranmak gerektiğini belirtti.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri tarafından, Üsküdar Üniversitesi ve UNICEF'in katkılarıyla üniversitenin merkez yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda "Göç, Çocuk ve Sosyal Uyum Uluslararası Katılımlı Sempozyumu ve Çalıştayı" düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, göçlerde en çok bedeli çocukların ödediğini ifade etti.

Tarhan, mesafesiz terk edişlerin duygusal ihmal oluşturduğuna dikkati çekerek, "İnsanın nörodavranışsal gelişiminde 0-6 yaş arasındaki dönem önemli. Bu dönemde çocuğun öğrendiği bilgi hayatının geri kalan kısmında öğreneceği bilgilerden daha fazla. Bu dönemde çocukta soyut kavramlar henüz gelişmemiş oluyor. Gerçeklik algısı 5-6 yaşlarında gelişmeye başlıyor. Bu dönemdeki bilgileri çocuk, çok fazla sorgulamadan doğru bilgi gibi alıyor. Bu nedenle çocuk travmaya çok açık, hayır diyemiyor. " değerlendirmesini yaptı.