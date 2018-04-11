Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. kuruluş yıl dönümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda yaklaşık 600 Afgan kardeşimizi charter seferleriyle geri gönderdik. 1 ay içerisinde 4 bin 500 Afgan kardeşimizi Afganistan'a geri gönderebilmek için uçak seferleri de hazırlandı." dedi.
Soylu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 5. yıl dönümü dolayısıyla genel müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programda, kolluk kuvvetlerin insanların göç yollarında mağdur olmasını önlemek ve hayatlarını kaybetmelerini engellemek için büyük bir gayret içinde olduğunu söyledi.
Bunun için çok ciddi maddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Soylu, "Sadece YİMER Alo 157 çağrı merkezimize gelen 3,8 milyon çağrıya kulak vermemiz neticesinde, kolluk birimlerimiz 8 bin 605 kişiyi ölümden kurtardı" ifadelerini kullandı.
Soylu, Türkiye'nin göç konusundaki deneyim ile becerisinin Batı'nın ve Avrupa'nın çok ilerisinde olduğunu aktardı.
Batı ve Avrupa'dan sadece tecrübe noktasında üstün olmadıklarını bildiren Soylu, şunları kaydetti:
"Tecrübenin yanı sıra çok daha önemli bir artımız daha var ki o da vicdanımızdır. Bütün dünya bu farkı görmüştür. Türkiye, göç meselesini sadece parayla, bilgiyle, mevzuatla değil, esas itibarıyla vicdanıyla yönetmektedir. Ülkemizde bugün 4 milyon 514 bin 481 göçmen mevcuttur. Bunların 3,5 milyon kişisi Suriyeli, geri kalanları ikamet izniyle veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi olarak ülkemizde bulunan insanlardır. Biz göçü, her yönüyle yönetiyoruz."
- Ağrı ve Iğdır sınırına güvenlik duvarı
Süleyman Soylu, son günlerde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün farklı bir meseleyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.
2017'nin ilk 3 ayında doğu sınırlarından Türkiye'ye düzensiz göçmen olarak nitelendirdikleri 6 bin Afganistanlının geldiğini belirten Soylu, bu düzensiz göçmenlerin Türkiye'yi bir konak ülke olarak gördüğünü ya da Batı sınırlarını kullanarak Yunanistan veya Avrupa'ya geçmek istediğini ifade etti.
İran'da Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa geçmeye çalışan yaklaşık 2 milyon insan olduğunu bildiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:
"Peki ne tedbirler alıyoruz? Özellikle Iğdır ve Ağrı sınırlarımızda gerek teröre, gerek uyuşturucu kaçakçılarına, gerek insan kaçakçılığına, gerekse diğer organize ve kaçakçılık hareketlerine yönelik doğu sınırlarımızı İran'la da uzlaşarak bir sınır güvenlik duvarı yapıyoruz. Buna geçen sene ağustos ayının sonlarında başladık. 144 kilometrelik en kritik geçiş noktalarını hedef alan bir duvar. Ağrı'daki duvarın fiili olarak 90 kilometresi bitmiş durumda. Iğdır'da tamamı hemen hemen bitti, 1-2 kilometre bir yer kaldı. Yılbaşından itibaren Iğdır'dan gelen düzensiz göç biraz daha azalmıştır. Ağrı'da da aynı adımı attık. İnşallah eylül ayının sonuna kadar Ağrı'daki sınırımızı da bu şekilde bir sınır duvarıyla, aydınlatma ve kamera sistemiyle entegre hale getireceğiz."
- "Son 3 ayda 27 bin Afganistanlı geldi"
Soylu, Türkiye'ye son 3 ayda yaklaşık 27 binin üzerinde sadece Afgan düzensiz göçmen geldiğine dikkati çekti.
Afganistan ve Pakistan İçişleri Bakanları ile görüştüklerini aktaran Soylu, bu görüşmelerde, hem tedbir almanın hem de göçün caydırıcılığının ortaya konulması gerektiğini konuştuklarını söyledi.
Afganistan İçişleri Bakanlığınca charter seferlerin açıldığını dile getiren Soylu, "Şu anda yaklaşık 600 Afgan kardeşimizi charter seferleriyle geri gönderdik. 1 ay içerisinde 4 bin 500 Afgan kardeşimizi Afganistan'a geri gönderebilmek için uçak seferleri de hazırlandı." diye konuştu.
- Iğdır'da geçiri geri gönderme merkezi kuruluyor
Süleyman Soylu, Iğdır'da bir geçici geri gönderme merkezi kurduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Iğdır'da yeni kuracağımız geçici geri gönderme merkeziyle Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bu konuda dışarıda olan Afgan kardeşlerimizi alacağız, o geçici geri gönderme merkezlerinde insani bir şekilde konaklamalarını sağlayacağız. Daha sonra da onları kendi memleketlerine gönderebilir bir anlayışı gerçekleştirmiş olacağız. Dönem dönem bu tip meselelerle karşılaşılacaktır. Dünyanın bütün ülkeleri karşılaşmaktadır. Biz de karşılaştığımız zaman tedbirlerimizi en üst seviyede sağlayacağız."
- "Terör ve uyuşturucuyla mücadelede başı dik ülke bizim ülkemiz"
Türkiye'nin bugün gerek terörle mücadelesinde, gerek kalkınmasında, gerekse küresel itibarı noktasında son 300 yılın en güçlü olduğu dönemi yaşadığını vurgulayan Soylu, "Yarın Ukrayna'da güvenlik konferansına katılacağız. Bilin ki o konferansta göç, terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele konusunda başı en dik ülke bizim ülkemiz. Bunu bu millet sağlamıştır." dedi.
(Bitti)
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