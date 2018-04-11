Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. kuruluş yıl dönümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda yaklaşık 600 Afgan kardeşimizi charter seferleriyle geri gönderdik. 1 ay içerisinde 4 bin 500 Afgan kardeşimizi Afganistan'a geri gönderebilmek için uçak seferleri de hazırlandı." dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 5. yıl dönümü dolayısıyla genel müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programda, kolluk kuvvetlerin insanların göç yollarında mağdur olmasını önlemek ve hayatlarını kaybetmelerini engellemek için büyük bir gayret içinde olduğunu söyledi.

Bunun için çok ciddi maddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Soylu, "Sadece YİMER Alo 157 çağrı merkezimize gelen 3,8 milyon çağrıya kulak vermemiz neticesinde, kolluk birimlerimiz 8 bin 605 kişiyi ölümden kurtardı" ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin göç konusundaki deneyim ile becerisinin Batı'nın ve Avrupa'nın çok ilerisinde olduğunu aktardı.

Batı ve Avrupa'dan sadece tecrübe noktasında üstün olmadıklarını bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Tecrübenin yanı sıra çok daha önemli bir artımız daha var ki o da vicdanımızdır. Bütün dünya bu farkı görmüştür. Türkiye, göç meselesini sadece parayla, bilgiyle, mevzuatla değil, esas itibarıyla vicdanıyla yönetmektedir. Ülkemizde bugün 4 milyon 514 bin 481 göçmen mevcuttur. Bunların 3,5 milyon kişisi Suriyeli, geri kalanları ikamet izniyle veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi olarak ülkemizde bulunan insanlardır. Biz göçü, her yönüyle yönetiyoruz."