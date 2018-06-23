Göç İdaresi personeline fazla çalışma ücreti

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla çalışma ücreti verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanınca belirlenecek personele, fazla çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

Her bir personele, fazla çalışma ücreti ödenecek süre, ayda 50 saati ve toplamda 6 ayı geçmeyecek.

Fazla çalışmanın her bir saati için ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) cetvelinde belirlenmiş fazla çalışma saat ücretinin (2018 yılı için 1,97 lira) beş katı esas alınacak.

Fazla çalışma yapan personel için hazırlanan fazla çalışma cetveli, birim amirleri ve personel tarafından imzalanacak.

Karar, 1 Mayıs 2018'den geçerli olacak.

