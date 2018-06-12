"Göç kenti"nde göçün etkileri araştırılacak

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk göç enstitüsünde yapılacak araştırmalar ve çalışmalarla, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalardan Türkiye'ye göçün toplumsal etkileri ve sonuçları ele alınacak.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca göç yollarının merkezinde olan Anadolu coğrafyasının farklı coğrafyalardan göç aldığını söyledi.

Bu durumun bugün de geçerliliğini koruduğunu, son olarak Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçan yaklaşık 3 milyonun üzerinde insanın Türkiye'de misafir edildiğini anımsatan Gür, Gaziantep'in de sınır bölgesinde yer alması nedeniyle göçten en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Gür, göçle ilgili bilimsel çalışmalar yapabilmek, raporlar hazırlayabilmek amacıyla bir göç enstitüsü kurulması gerektiği fikrini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK'e açtıklarını dile getirerek, "Göç yolunda olan bir ülkede, göç enstitüsünün bulunmaması kabul edilebilir değildi. Önce Sayın Cumhurbaşkanımızla bunu görüştük, ardından YÖK Başkanımızla da görüştükten sonra Gaziantep bu konuda en fazla göçmen barındırdığı, sınırda en büyük yapılandırmayı oluşturduğu için göç enstitüsünün GAÜN bünyesinde açılmasına karar kılındı. Böylece Türkiye'nin ilk ve tek göç enstitüsünün Gaziantep'te açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.