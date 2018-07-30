Göçerlerin tercihi Muş yaylası

İBRAHİM YALDIZ - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştiren göçerler, yaz mevsiminde en çok coğrafi koşulları, yüksek rakımı, serin havası ve soğuk suları nedeniyle Muş'un yaylalarında kalıyor.

İlkbaharda Siirt'in Kurtalan ilçesinden sürülerle gelip, sonbahar mevsimine kadar Muş'un yaylalarında konaklayan göçerler, zorlu ve bir o kadar da renkli yaşamlarıyla dikkati çekiyor.

Çadırlarda konaklayan göçerler, günde 2 kez yayladaki koyunlardan sağdıkları sütlerden yaptıkları peynirleri satarak geçimlerini sağlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan kadınlar da gün içerisinde ev işlerinin yanı sıra hem çocuk bakıyor hem de eşlerine yardım ediyor.

- "Muş yaylaları göçerlerin cazibe merkezi"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların erken ısınmasından dolayı meradaki otların da erken kuruduğunu anlattı.

Muş'un yıllık yağış oranının iyi olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti: