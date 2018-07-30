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Göçerlerin tercihi Muş yaylası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Sürülerin peşinde zorlu bir yaşam sürdüren göçerler, hayvanlarını otlatmak için coğrafi koşulları, yüksek rakımı, serin havası ve soğuk suları nedeniyle Muş yaylalarını tercih ediyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın: - "Yaylalarımız geniş, rakımda yüksek olduğu için temiz bir havası var. İlimizde sanayi yok, bu nedenle buraları hayvancılık için tercih sebebi" - Göçer Engin Koç: - "20 yıldır Muş yaylalarına geliyoruz. Yaklaşık 6 ay burada kalacağız. Havası, suyu ve insanları iyi olduğu için Muş'u tercih ediyoruz."

İBRAHİM YALDIZ - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştiren göçerler, yaz mevsiminde en çok coğrafi koşulları, yüksek rakımı, serin havası ve soğuk suları nedeniyle Muş'un yaylalarında kalıyor.

İlkbaharda Siirt'in Kurtalan ilçesinden sürülerle gelip, sonbahar mevsimine kadar Muş'un yaylalarında konaklayan göçerler, zorlu ve bir o kadar da renkli yaşamlarıyla dikkati çekiyor.

Çadırlarda konaklayan göçerler, günde 2 kez yayladaki koyunlardan sağdıkları sütlerden yaptıkları peynirleri satarak geçimlerini sağlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan kadınlar da gün içerisinde ev işlerinin yanı sıra hem çocuk bakıyor hem de eşlerine yardım ediyor.

- "Muş yaylaları göçerlerin cazibe merkezi"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların erken ısınmasından dolayı meradaki otların da erken kuruduğunu anlattı.

Muş'un yıllık yağış oranının iyi olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Güneydoğu'da otlar kuruduğunda ve bittiğinde burada otlar yeşermeye başlıyor. Muş'ta nisan ayından itibaren otlatma sezonu başlıyor, ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Çok uzun bir periyot. Yaylalarımız geniş, rakımda yüksek olduğu için temiz bir havası var. İlimizde sanayi yok, bu nedenle buralar hayvancılık için tercih sebebi. Hayvancılık anlamında tüm bu etkenler göçerlere burayı bir cazibe merkezi haline getiriyor."

-"Göçerlik zor ama alıştığımız için hoşumuza gidiyor"

Siirt'in Kurtalan ilçesinden hayvanlarını otlatmak için Muş yaylasına gelen göçer Engin Koç da 30 yıldır hayvancılık yaptığını ifade etti.

Hayvanlarından elde ettikleri ürünleri satarak ailelerinin geçimini sağladıklarını belirten Koç, "20 yıldır Muş yaylalarına geliyoruz. Yaklaşık 6 ay burada kalacağız. Tekrar Siirt'e döneceğiz. Geçim kaynağımız hayvancılık. Başka bir işimiz yok. Havası, suyu ve insanları iyi olduğu için Muş'u tercih ediyoruz. Zor da olsa bu yaşamı seviyoruz." diye konuştu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinden gelen Hamide Karabulut da göçerliğin zorluklarına işaret ederek, "50 yıldır göçerlik yapıyorum. Göçerlik zor ama alıştığımız için hoşumuza gidiyor." dedi.

Muş yaylasını beğendiklerini ifade eden göçer Cemal Karabulut ise serin havası nedeniyle Muş'un yaylalarını tercih ettiklerini, kış aylarında kendi köylerine döneceklerini anlattı.

Göçer Zeynep Toka da günlük hayatlarına değinerek, "Sabah kalktığımda kahvaltıyı hazırlıyorum. Koyun sağmaya gidiyoruz. Koyun sağlamaktan geldiğimde öğlen yemeğini hazırlıyorum. 20 yıldır göçeriz. 15 yıldır Muş yaylasına geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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