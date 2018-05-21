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Göçmen çocuklara oyun atölyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü ve İzmir Göç İdaresi iş birliğiyle, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde aileleriyle birlikte kalan çocuklar için oyun atölyesi düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'de, geri gönderme merkezindeki çocuklar için oyun atölyesi gerçekleştirildi.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayselin Yıldız'ın koordinatörlüğünü yaptığı UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü ve İzmir Göç İdaresi iş birliğiyle, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde aileleriyle birlikte kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Savaşların, yoksulluğun, çatışmanın, zorlu göç yolculuklarının en büyük mağduru çocukların, her çocuk gibi oyun oynamaya hakları olduğu bilinciyle yola çıkan Yaşar Üniversitesi akademisyenleri, onların hafızalarında yer edecek güzel anılar oluşturmak için onlarla oyun oynadı, çocuklara oyuncak yapmayı öğretti.

Çocuklar, merkezin oyun alanında öğretmenlerinin ve psikologların eşliğinde 3 saat boyunca oyuncaklarla oynadı, kağıt katlama tekniğiyle uçak, kayık, turna kuşu, yunus balığı, pervane gibi nesneler yapmayı öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Göç İdaresi ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinliğimizle geri gönderme merkezlerinde bulunan göçmen çocuklarla güzel vakit geçirmek, onlara Türkiye'ye dair güzel anılar bırakmak istedik. Oyun oynarken kendi oyuncaklarını yaparken yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin mutluluğu hiçbir şeye değişilmez. Bir sonraki aşamada da çocukları öğrencilerimizle bir araya getirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin göç gerçeği sadece kamu kurumlarımızın çabaları ile değil hepimizin bu konuya katkı sağlaması, el vermesi ile sağlıklı yürütülebilecek bir süreç."

Çocuklar, buluşmanın sonunda üzerinde "Güzel Bir Gelecek için Oynamak-İzmir Hatırası" yazısı önünde fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk göçmen Oyun Atölyesi Yaşar Üniversitesi

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