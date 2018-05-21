Göçmen çocuklara oyun atölyesi

Savaşların, yoksulluğun, çatışmanın, zorlu göç yolculuklarının en büyük mağduru çocukların, her çocuk gibi oyun oynamaya hakları olduğu bilinciyle yola çıkan Yaşar Üniversitesi akademisyenleri, onların hafızalarında yer edecek güzel anılar oluşturmak için onlarla oyun oynadı, çocuklara oyuncak yapmayı öğretti.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayselin Yıldız'ın koordinatörlüğünü yaptığı UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü ve İzmir Göç İdaresi iş birliğiyle, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde aileleriyle birlikte kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi.

"İzmir Göç İdaresi ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinliğimizle geri gönderme merkezlerinde bulunan göçmen çocuklarla güzel vakit geçirmek, onlara Türkiye'ye dair güzel anılar bırakmak istedik. Oyun oynarken kendi oyuncaklarını yaparken yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin mutluluğu hiçbir şeye değişilmez. Bir sonraki aşamada da çocukları öğrencilerimizle bir araya getirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin göç gerçeği sadece kamu kurumlarımızın çabaları ile değil hepimizin bu konuya katkı sağlaması, el vermesi ile sağlıklı yürütülebilecek bir süreç."

Çocuklar, buluşmanın sonunda üzerinde "Güzel Bir Gelecek için Oynamak-İzmir Hatırası" yazısı önünde fotoğraf çektirdi.

