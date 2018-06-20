Göçmen fotoğraflarını reklam kampanyasında kullanan İtalyan firmasına tepki

İtalyan tekstil şirketi United Colors of Benetton'un Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin fotoğraflarını kullanarak yaptığı reklam kampanyası eleştirilere neden oldu.

Benetton'un Twitter hesabı üzerinden paylaşılan ve üzerinde markanın ismi yazılı olan kampanyada, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlere ait fotoğraflar kullanıldı. Sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Mediterranee tarafından kurtarılan göçmenlerin iki fotoğrafını kampanyasına malzeme yapan Benetton hem adı geçen STK hem de siyasiler tarafından eleştirildi.

- "İnsani trajedi, asla ticari amaçla kullanılmamalı"

SOS Mediterranee'den yapılan açıklamada, "SOS Mediterranee kendini, ekiplerimiz 9 Haziran'da denizde tehlike altında bulunan insanları kurtarırken çekilen fotoğrafların kullanıldığı bu kampanyadan tamamen ayrı tutmaktadır. Bu fotoğrafları sağlamış olan fotoğrafçının kişisel inisiyatifini kınıyoruz ve fotoğrafların herhangi bir ticari amaçla kullanımına izin vermiyoruz. Hayatta kalanların onuruna daima saygı gösterilmeli. Akdeniz'de yaşanan insani trajedi, asla ticari amaçla kullanılmamalı." ifadelerine yer verildi.