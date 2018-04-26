Göçmen kaçakçıları yol kontrolünde yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçak geçiş yapma hazırlığındaki 22 Suriyeli yakalanırken, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakasım köyü yolunda yol kontrolü sırasında 5 şüpheli aracı durdurdu.
Murtaza G'nin kullandığı 34 KKZ 22 plakalı minibüste 22 Suriyeli yakalandı. Minibüste bot ve bot kürekleri ele geçirildi.
Kontrol noktasına gelen araçlarda bulunan ve kaçaklara kılavuzluk yaptıkları şüphesiyle 8 zanlı gözaltına alındı.
Suriyeliler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler Abdüllatif M, Yiğit Ahmet S, Habip Berk T, Rakan H, Muhammet L, Hasan D. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanırken, Hakan G. ve Murteza G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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