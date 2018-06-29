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"Göçmenlik merkezlerindeki çocuklar insan kaçakçıları için kolay hedef"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, "İnsan Kaçakçılığı" raporunda yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılarak gözetim merkezlerinde tutulmasının sakıncalarına dikkati çekti - Rapordan: - "Devletlerin kurduğu gözetim merkezleri, kontrol altında yaşamanın fiziksel ve psikolojik etkileri, toplumsal yalıtılmışlık duygusu ve standartların altındaki denetimler nedeniyle çocukları insan kaçakçıları için kolay hedef haline getirmektedir"

WASHİNGTON/ ABD Dışişleri Bakanlığı, devletlerin kurduğu göçmenlik merkezlerinde ailelerinden koparılarak alıkonulan çocukların insan kaçakçılarının hedefi olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlığın dünya ülkelerinin insan kaçakçılığı ve modern kölelikle mücadele çabalarını değerlendirdiği "İnsan Kaçakçılığı" raporunda yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılarak devlet kontrolündeki gözetim merkezlerinde tutulmasının sakıncalarına dikkat çekildi.

Çocuğu ailesinden ayırmanın ancak zorunlu durumlarda son çare olarak başvurulması gereken bir tedbir olduğu vurgulanan raporda, "Devletlerin kurduğu gözetim merkezleri, kontrol altında yaşamanın fiziksel ve psikolojik etkileri, toplumsal yalıtılmışlık duygusu ve standartların altındaki denetimler nedeniyle çocukları insan kaçakçıları için kolay hedef haline getirmektedir." ifadeleri yer aldı.

Rapordaki değerlendirmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayırarak göçmenlik merkezlerinde gözetim altında tutulmasına ilişkin kararının ardından gelmesi dikkat çekti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir bakanlık yetkilisi, raporun Nisan 2017 - Mart 2018 arası dönemi ele aldığı, dolayısıyla ABD hükümetinin güncel uygulamalarıyla ilgisi bulunmadığını ifade etti.

Trump yönetiminin kurduğu göçmenlik merkezlerinde birkaç hafta içinde 2 binden fazla çocuk ailelerinden ayrılmıştı. Trump, geçen hafta yayımladığı yeni başkanlık kararnamesiyle ailelerin ayrılmasına son vererek ebeveynlerle çocukların aynı yerde tutulması talimatını vermişti.

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