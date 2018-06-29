"Göçmenlik merkezlerindeki çocuklar insan kaçakçıları için kolay hedef"

WASHİNGTON/ ABD Dışişleri Bakanlığı, devletlerin kurduğu göçmenlik merkezlerinde ailelerinden koparılarak alıkonulan çocukların insan kaçakçılarının hedefi olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlığın dünya ülkelerinin insan kaçakçılığı ve modern kölelikle mücadele çabalarını değerlendirdiği "İnsan Kaçakçılığı" raporunda yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılarak devlet kontrolündeki gözetim merkezlerinde tutulmasının sakıncalarına dikkat çekildi.

Çocuğu ailesinden ayırmanın ancak zorunlu durumlarda son çare olarak başvurulması gereken bir tedbir olduğu vurgulanan raporda, "Devletlerin kurduğu gözetim merkezleri, kontrol altında yaşamanın fiziksel ve psikolojik etkileri, toplumsal yalıtılmışlık duygusu ve standartların altındaki denetimler nedeniyle çocukları insan kaçakçıları için kolay hedef haline getirmektedir." ifadeleri yer aldı.

Rapordaki değerlendirmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayırarak göçmenlik merkezlerinde gözetim altında tutulmasına ilişkin kararının ardından gelmesi dikkat çekti.