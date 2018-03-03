HABER

Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

BU KEZ ELEKTRİK DİREĞİNİN ZEMİNİ ÇÖKTÜ Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından taşeron firmaya yaptırılan battı-çıktı ve yağmurlama suyu hattı kazı çalışmasında yaşanan göçükle birlikte 1 işçinin yaralandığı olay sonrası, bu kez de elektrik direğinin zemini çöktü.

Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı (2)

BU KEZ ELEKTRİK DİREĞİNİN ZEMİNİ ÇÖKTÜ
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından taşeron firmaya yaptırılan battı-çıktı ve yağmurlama suyu hattı kazı çalışmasında yaşanan göçükle birlikte 1 işçinin yaralandığı olay sonrası, bu kez de elektrik direğinin zemini çöktü. Yaralı işçi Zekeriya Özyurt'un (45) tedavisi sürerken, ara vermeden devam eden çalışmalarda yaşanan göçüğe yaklaşık 10 metre mesafedeki elektrik direğinin zemini, saat 15.30 sıralarında çöktü. Beton direk, önlem amaçlı bölgeye konan tahta bariyerlere yaslanıp kaldı. Bu nedenle Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bazı evlerin elektrikleri kesildi.
Mahalle sakinlerinden Tugay Bayram, "Bu yol üzerindeki evlerde elektrik tesisatlarımız, beyaz eşyalarımız zarar gördü. Bizim zararımızı kim karşılayacak? Büyükşehir Belediyesi m, yoksa ihaleyi alan firma mı karşılayacak? Binlerce lira zararımız var" dedi.
Öte yandan GDZ Elektrik A.Ş yetkilileri olay yerine gelerek kısa süre içerisinde akımı kesti. Emniyet güçleri trafik güvenliğini sağlayarak yolu geçici olarak araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri herhangi bir olaya karşı tedbir aldı.
Öte yandan 3 kişinin gözaltına alındığı, şantiye çalışanlarının olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına yönelik davranışlarına kentten tepkiler yükseldi. CHP ve İYİ Parti yöneticileri, basın mensuplarının kamu görevi yaptığını belirterek, halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik davranışları kınadıklarını açıkladı.

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı (2)Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı (2)Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı (2)Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı (2)

Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldıAlev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

İlginizi Çekebilir

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ereğli Belediyesinden önemli kültür hizmeti

Ereğli Belediyesinden önemli kültür hizmeti

AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri çocuk istismarına ‘Dur’ dedi

AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri çocuk istismarına ‘Dur’ dedi

Silivri'de cinsel istismar protesto edildi

Silivri'de cinsel istismar protesto edildi

Emlakçılar Odası mevcut başkan Atasoy ile yola devam etti

Emlakçılar Odası mevcut başkan Atasoy ile yola devam etti

Kafaoğlu: “Zor bir coğrafyamız var”

Kafaoğlu: “Zor bir coğrafyamız var”

İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.