HABER

"Gog" adlı oyunun özel gösterimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 23:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Giovanni Papini'nin "Gog" başlıklı romanından uyarlanan aynı adlı oyunun, Zorlu PBM'deki özel gösterimine Bilal Erdoğan ile eşi Reyyan Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı

İSTANBUL (AA) - Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı (TİYSAV) tarafından sahneye konulan "Gog" adlı oyunun özel gösterimi yapıldı.

İtalyan yazar ve şair Giovanni Papini'nin, "Gog" başlıklı romanından uyarlanan aynı adlı oyunun, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki (PSM) özel gösterimine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile eşi Reyyan Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.

Oyunun senaryo uyarlamasını Betül Odabaşı Törk, yönetmenliğini ise Zuhal Öztürk üstlendi.

Sanat yönetmenliğini Mustafa Odabaşı ve Fatih Kılıç'ın gerçekleştirdiği oyunda, Abdül Süsler, Murat Ceylan, Ozan Ceylan, Çisel Kuşkan, İbrahim Tül, Cumhur Arat, Tolga Öz, Kemalettin Caymaz, Orhan Uzun, Fatih Boyalı, Halil İbrahim Babur, Merve Gizem Seçgin, Ekin Ulaş ve Özlem Şahin rol alıyor.

İki perdelik oyunun kostüm tasarımında Reyyan Erdoğan, müziğinde Can Atilla, ışık tasarımında Fatih Kılıç imzası bulunuyor.

Dram türündeki oyunun konusu ise şöyle:

"Gog çok zengin, bunalımlı, buhranlar içinde, endişeli ve orta yaşlı bir adamdır. İnsanlardan nefret eden Gog'un hayatta tek önem verdiği şey kendisidir. Can sıkıntısı halinden kurtulmak için tüm servetini harcamaya karar veren Gog'un bu yolda yaşadıkları, arayışı, tanıştığı insanlar ve kendiyle yüzleşmesinin gözler önüne serildiği oyunda seyircinin de kendisine gerçek mutlulukla ilgili sorular sorması sağlanır."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.