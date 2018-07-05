HABER

Göğsünde kesik olan yaralı köpeği kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde göğsünde kesik olan baygın haldeki köpek, Korkmaz ailesi tarafından kurtarıldı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde göğsünde kesik olan baygın haldeki köpek, Korkmaz ailesi tarafından kurtarıldı. Veterinerin göğsüne 11 dikiş attığı köpeğe 'Şanslı' adını veren aile, tedavisi tamamlanana kadar hayvanı korumaya aldı.

Gazipaşa'nın Kahyalar Mahallesi'nde Ümmü Sevi (17) ve Elifnaz Kormaz (10) kardeşler, evlerinin bulunduğu sokakta, göğsü kesik ve baygın köpek buldu. İki kardeş, babaları Süleyman Korkmaz'a haber verdi. Baba Korkmaz'ın çağırdığı veteriner, köpeğe müdahale ederek 11 dikiş attı. Hayvan, iğne tedavisi ve pansumanın ardından toparlanmaya başladı. Tedavisi yapılan köpeğe aile sahip çıktı.

Kardeşlerden Ümmü Sevi Korkmaz, "Köpek birkaç gündür bizim evin olduğu sokakta dolaşıyordu, son günlerde çok yorgun görünüyordu. Fazla yanımıza yaklaşmıyordu. Yaralı bir şekilde yol kenarında uzanır halde bulduk. Biz de babamıza haber verdik. Babam veteriner çağırdı, dikiş atıldı. Şu anda köpek gözetimimiz altında, bizimle kalıyor. Kimin yaptığını bilmiyoruz, umarım bulunur, çünkü çok canı acımıştı, çok korkmuştu" dedi.

Elifnaz Korkmaz ise, "Ablam motosikletle işten eve gelirken yolda görmüş. Eve geldi ve yol kenarında baygın, karnı kesik bir köpek olduğunu söyledi. Ben de koştum babama telefonu verdim, veterineri aradı ve 11 dikiş atıldı" diye konuştu.

Kendilerinin de iki köpeğinin bulunduğunu söyleyen TIR şoförü Süleyman Korkmaz (48) da, “Çocuklarım ağlayarak hanımla bana haber verdi. Veteriner çağırdık. Arkadaşlar geldi, ilgilendiler, dikiş attılar, ilaçlarını verdiler. Biz de kaçıp gitmesin, yarası iyileşinceye kadar diye tasmayla bağladık. Ufak kızım ismini 'Şanslı' koydu. Neden 'Şanslı' diye sordum. 'Şanslı olmasa bize denk gelmez ölürdü' dedi. Şimdi seviyoruz, bakıyoruz, büyütüyoruz. Dişi bir köpek, yarası iyileşsin ya kendimiz büyüteceğiz ya da sahiplendireceğiz."

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
Ordu'da çocuk istismarına karşı yürüyüşOrdu'da çocuk istismarına karşı yürüyüş
Helin Palandöken Davası: Karar sonrası basın açıklamasıHelin Palandöken Davası: Karar sonrası basın açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: İşte Süper Loto'nun 18 milyon liralık sayıları

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: İşte Süper Loto'nun 18 milyon liralık sayıları

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.