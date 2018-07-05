Göğsünde kesik olan yaralı köpeği kurtardılar

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde göğsünde kesik olan baygın haldeki köpek, Korkmaz ailesi tarafından kurtarıldı. Veterinerin göğsüne 11 dikiş attığı köpeğe 'Şanslı' adını veren aile, tedavisi tamamlanana kadar hayvanı korumaya aldı.
Gazipaşa'nın Kahyalar Mahallesi'nde Ümmü Sevi (17) ve Elifnaz Kormaz (10) kardeşler, evlerinin bulunduğu sokakta, göğsü kesik ve baygın köpek buldu. İki kardeş, babaları Süleyman Korkmaz'a haber verdi. Baba Korkmaz'ın çağırdığı veteriner, köpeğe müdahale ederek 11 dikiş attı. Hayvan, iğne tedavisi ve pansumanın ardından toparlanmaya başladı. Tedavisi yapılan köpeğe aile sahip çıktı.
Kardeşlerden Ümmü Sevi Korkmaz, "Köpek birkaç gündür bizim evin olduğu sokakta dolaşıyordu, son günlerde çok yorgun görünüyordu. Fazla yanımıza yaklaşmıyordu. Yaralı bir şekilde yol kenarında uzanır halde bulduk. Biz de babamıza haber verdik. Babam veteriner çağırdı, dikiş atıldı. Şu anda köpek gözetimimiz altında, bizimle kalıyor. Kimin yaptığını bilmiyoruz, umarım bulunur, çünkü çok canı acımıştı, çok korkmuştu" dedi.
Elifnaz Korkmaz ise, "Ablam motosikletle işten eve gelirken yolda görmüş. Eve geldi ve yol kenarında baygın, karnı kesik bir köpek olduğunu söyledi. Ben de koştum babama telefonu verdim, veterineri aradı ve 11 dikiş atıldı" diye konuştu.
Kendilerinin de iki köpeğinin bulunduğunu söyleyen TIR şoförü Süleyman Korkmaz (48) da, “Çocuklarım ağlayarak hanımla bana haber verdi. Veteriner çağırdık. Arkadaşlar geldi, ilgilendiler, dikiş attılar, ilaçlarını verdiler. Biz de kaçıp gitmesin, yarası iyileşinceye kadar diye tasmayla bağladık. Ufak kızım ismini 'Şanslı' koydu. Neden 'Şanslı' diye sordum. 'Şanslı olmasa bize denk gelmez ölürdü' dedi. Şimdi seviyoruz, bakıyoruz, büyütüyoruz. Dişi bir köpek, yarası iyileşsin ya kendimiz büyüteceğiz ya da sahiplendireceğiz."
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