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Gökçay Mesireliğindeki Kervansaray yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:15 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi Gökçay Mesireliğinde bulunan Kervansaray’da yenileme çalışmalarını tamamladı.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökçay Mesireliğinde bulunan Kervansaray’daki yenileme çalışmalarını inceledi.

Gökçay Mesireliğindeki Kervansaray yenilendi

Isparta Belediyesi Gökçay Mesireliğinde bulunan Kervansaray’da yenileme çalışmalarını tamamladı.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökçay Mesireliğinde bulunan Kervansaray’daki yenileme çalışmalarını inceledi. Çevre düzenlemesi gerçekleştirilen alanda ve restoran bölümünde incelemelerde bulunan Günaydın, “Son aşamaya getirmiş olduğumuz Kervansaray’da baştan aşağıya yenileme çalışması uygulandı” dedi.
Yusuf Ziya Günaydın, “Belediye olarak halkımıza en iyi, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunacağız. Özel aşçılarımızla menüleri ortaya çıkardık. Burayı en kısa zamanda hizmete açacağız. Son kontrollerimizi yaptık. Güzel, kaliteli servislerle hizmet verecek restoran kuruyoruz. Ailelerimiz buraya gelerek et, balık, Türk yemekleri başta olmak üzere zengin bir menü ile karşılaşacaklar. Restoranımız sadece Isparta’ya değil, bölgeye de hitap edecek şekilde yapıldı” dedi.

Gökçay Mesireliğindeki Kervansaray yenilendi

Gökçay Mesireliğindeki Kervansaray yenilendi

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