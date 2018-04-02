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Gökçeada'da erkek öğrenciye toka takılması kriz yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, İngilizce öğretmeni Gülsüm U., 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'ye (12), tüm arkadaşlarının gözü önünde saçı uzun olduğu gerekçesiyle toka taktı.

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, İngilizce öğretmeni Gülsüm U., 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'ye (12), tüm arkadaşlarının gözü önünde saçı uzun olduğu gerekçesiyle toka taktı. Olayı öğrenen öğrencinin babası Osman K. (48), okula giderek öğretmene tepki gösterdi. Öğretmen de hakarete uğradığı gerekçesiyle Osman K.'den şikayetçi olunca, konu yargıya taşındı.

Olay, Gökçeada Ortaokulu'nda cuma günü yaşandı. 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K., sabah okula geldi. Diğer öğrencilerle birlikte okulun önünde sıraya giren Emre K.'yi İngilizce öğretmeni Gülsüm U. yanına çağırdı. Gülsüm U., iddiaya göre, tüm öğrencilerin gözü önünde Emre K.'nin saçını toplayıp, toka taktı. Bu sırada okula gelen Türkan K. (47), öğrencilerin gözü önünde oğlunun saçına toka takılmasına şahit oldu. Üzülüp ağlayan Türkan K., durumu eşi Osman K.'ye anlattı. Okula gelen Osman K., İngilizce öğretmeni Gülsüm U.'ya tepki gösterdi.

Oğluna diğer öğrenciler önünde böyle bir davranışta bulunulmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Türkan K., "Cuma sabahı bayrak bağışı için okula gittiğimde gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. Oğlum bütün okulun karşısında toka takılmış vaziyette duruyordu. Bu olaya dayanamadım ve eşimle paylaştım" dedi.

Osman K. ise "Ben sadece okula gidip, oğluma tokayı kimin taktığını sordum. Bana İngilizce öğretmeninin taktığını söylediler. Ben de İngilizce öğretmeniyle görüşmeye çıktım. 'Siz mi taktınız?' dedim. 'Evet ben taktım. Biz şakalaşıyorduk, eğleniyorduk. Kötü bir amaç yoktu' dedi. Ama olay bize çok ters geldi. 400 kişinin karşısında çocuğu dikip, şakalaşmak, eğlenmek nasıl oluyor. Biz hayretlere düştük, şaşırdık. Okul yönetimi de bize çok ters davrandı. Tabi ben de o sinirle haliyle onlara bağırdım. Hakarette bulundum. Ama kesinlikle darp olayı olmadı. Hakarette bulunduğum için kendilerinden özür dilerim. Aynı şeyi kendilerinden bekliyorum. Çünkü onlar da bana bağırdı. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sonra kendileri suç duyurusunda bulunmuşlar" diye konuştu.

Gökçeada İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar ise okul bahçesinde sendikaların öğretmen performans değerlendirme raporuna tepki açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, "Cuma günü okulumuzda münferit bir olay yaşandı. Biz haksızsak zaten hesabını vereceğiz. Ama bu, bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez. Biz bunu asla kabul emiyoruz. Daha da çirkin olanı, velilerimizin sosyal medyada linç kampanyaları başlatmaları. Daha da kötüsü ben 20 yıldır burada çalışıyorum. Arkadaşların hiçbiri yalnız değil. Biz biriz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmazken, öğrenci Emre K.'inin ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

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