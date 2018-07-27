Gökçeada'da rüzgar ve yağmur, tatilcilere zor anlar yaşattı

Can EROK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Tatilciler, havlularını toplayıp, sahilleri boşalttı.

Gökçeada'da bugün öğlen saatlerinde önce rüzgar ve ardından yağmur etkili oldu. Sahildeki şemsiyeler ve havlular uçuştu, tatilciler zor anlar yaşadı. Birçok kişi, eşyalarını toplayıp kısa sürede sahilleri boşalttı. Bazıları da yağmur altında denize girmeyi sürdürdü.

Tatilciler, konakladıkları tesislere dönerek hava koşullarının düzelmesini bekledi. Yağmur 20 dakika boyunca etkili oldu.

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