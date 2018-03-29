Gökçeada'ya kumtaşı ocağı kurulacağı iddiası

ÇANAKKALE (AA) - Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, özel bir maden şirketince adaya kumtaşı ocağı kurulacağı iddiasına ilişkin "Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, şu an da halihazırda ruhsat için müracaat edilen lokasyon ile alakalı. Bizim ciddi bir turizm merkezimiz olarak kabul edilen Kaleköy'e çok yakın bir yerde olması münasebetiyle burada yapılacak bu madencilik çalışmasının bölgedeki turizmi olumsuz yönünde etkileyeceği konusunda düşünceler var." dedi.

Çetin, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın ilk "cittaslow (sakin) adası" ve Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Gökçeada'da bir süre önce de altın ve gümüş madeni kurulmasıyla ilgili bazı girişimler olduğunu, ardından bu girişimlerle ilgili başvuruların geri çekildiğini hatırlattı.

İlçenin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kaleköy mevkisine özel bir maden şirketince kumtaşı ocağı kurulmasıyla ilgili ruhsat müracaatı yapıldığını öğrendiklerini belirten Çetin, konuyu araştırdıklarını vurguladı.