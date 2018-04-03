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Gökçebey’de şehit ve gazilere saygı konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Gökçebey Jandarma Komutanlığı ve İlçe şehit ve gazilere saygı konferansı düzenlendi.Gökçebey Çok Programlı Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa, Kaymakam Ahmet Korkmaz, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hamdi Çakır, İlçe Emniyet Amiri Hasan Bektaş, Mal Müdürü Kadir Çelik, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları, asker ve emniyet personeli katıldı.Konferansın sunumunu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hamdi Çakır gerçekleşti.

Gökçebey’de şehit ve gazilere saygı konferansı

Gökçebey Jandarma Komutanlığı ve İlçe şehit ve gazilere saygı konferansı düzenlendi.
Gökçebey Çok Programlı Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa, Kaymakam Ahmet Korkmaz, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hamdi Çakır, İlçe Emniyet Amiri Hasan Bektaş, Mal Müdürü Kadir Çelik, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları, asker ve emniyet personeli katıldı.
Konferansın sunumunu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hamdi Çakır gerçekleşti. Çakır Çanakkale zaferinin Türk tarihindeki önemini anlatarak, öğrencilere şehit ve gazilerin değerinin hiçbir şekilde ödenmeyeceğini ifade etti.

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