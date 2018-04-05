'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Habertürk TV'de soruları cevaplayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, önemli açıklamalarda bulundu.

Tuna, Atatürk Orman Çiftliği önündeki dinozor heykelleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve sosyal medyada defalarca kez gündem olan fıskiye ile ilgili de dikkat çeken sözler söyledi.

Tuna'nın açıklaması şöyle:

"Dinozorları ben kaldırmadım, yerine koydum. O dinozorun yeri orası değildi. O geçiş döneminde, Ankapark henüz bitmediği için, gelen geçen geçen vatandaşların gezme imkanı olmadığından, 'Bakın burada böyle şeyler var' diye göstermek içindi. Onun sırası geldi, oradan aldık ve yerine koyduk.

('Fıskiye neden kaldırıldı?' sorusu üzerine) Bunları böyle tabulaştırmak pek doğru değil. Onun da sebebi şu; göreve geldikten sonra sayın Bakanlarımız ziyarete geldiler. Bakanlarımız gelince, korumalar falan orada bir araç trafiği oldu. Ben bilmiyordum da böyle bir şey olduğunu (Twitter'da gündem olması). Bir fıskiye orada olmuş, burada olmuş... Ben işime bakarım. Dinozormuş, fıskiyeymiş... Ben bunlara takılırsam, ileriye dönük yapacağım işlerin planlamasını yapamam.