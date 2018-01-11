Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

Son Güncelleme 7 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 08:00 |7 saat önce

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başka bir gazeteden kendisine teklif geldiği ancak Sözcü'de yazmayı 'çok istediğini' söyledi. Çok fazla maaş istemediğini söyleyen Gökçek, "Farklı görüşler olur" dedi.

23.5 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle 28 Ekim 2017'de görevinden istifa eden Melih Gökçek, Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. 'KIZILAY'A NE YAPMIŞIM? ORTAYA BİR LALE KOYDUM' Gökçek'in açıklamaları şöyle: Tandoğan Meydanı'na yaptığım tek düzenleme bir saat kulesi koymak oldu. Onu da estetik olsun diye yaptırdım. Benden önce orası Ankaray durağı olarak planlanmış. Meydan vardı da ben mi kaldırdım. Kızılay'da ne yapmışım? Ortaya bir lale koydum, trafik etrafında dönsün diye. Sıhhiye Meydanı'nı kaldırmadım, tam tersine Abdi İpekçi Parkı'na doğru meydanı büyüttüm. Heykeli de ben koymadım. Ulus'u meydan yapmaya çalışıyordum. Gençlik Parkı'nın karşısındaki binaları yıkıp meydan haline getirme çalışmasını sürdürürken görevden ayrıldım. 'BİZİM PARKTA 217, FRANSA'DAKİNE 80 OYUNCAK VAR' Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde yapımını başlattığım Ankapark yaklaşık 450 milyon dolara mal olacaktı. Bugüne kadar 1 milyar 253 milyon lira harcama yapıldı. Örneğin bizim parkımızda bin 217 oyuncak var, Fransa'da 70-80 oyuncak var. Bana ‘Bu parkı niye yaptın?' diye soruluyor. Ankara'ya yılda 900 bin civarında yabancı geliyor, bunların büyük bir kısmı da diplomat. Turistik amaçla gelen yabancı sayısı 200 bini bile bulmuyor. Ankara, turistik yönden çok küçük şehirlerden bile geride…

'İTHAL AĞAÇLAR DİKTİK' Belediye demek yol, kanalizasyon demek değil. Ekonomiyi ayakta tutabilmek için turizm altyapısını da yapacaksınız. Atatürk Orman Çiftliği'nin Disneyland yaptığımız arazisi ot ve otlaktı. Biz ağaç kesmedik, aksine ithal ağaçlar diktik. Nisan ayında Ankapark'ı açıp, ardından hayvanat bahçesine başlayacaktık ama olmadı. 'ATATÜRK'ÜN İSTEĞİNİ YAPTIK, PİŞMANLIĞIM YOK' Bizi, Atatürk'ün mirasına ihanetle suçlayanlar oldu. Atatürk'ün kaleme aldığı yazı var, ‘Atatürk Orman Çiftliği, insanlarımızın gezmesi, eğlenmesi, dinlenmesi için de kullanılmalı' diyor. Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak bu planlamayı yaptık. Bu projemiz Ankara'nın istikbali olacaktı. Katiyen pişmanlığım yok. 'ÇOK MAAŞ DA İSTEMİYORUM' Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra yazılanları, yorumları yakından takip ediyorum. Bol bol tweet atıyorum. Birkaç gün önceki bir tweetim tam 426 bin tıklanma almış. Şu anda da tatildeyim. Eğer Sözcü yönetimi uygun bulursa, Sözcü'de yazmayı da çok isterim. Farklı görüşler olur. Aslında çok maaş da istemiyorum. Ben yazmaya hazırım. Başka bir yerden yazmam konusunda öneri geldi. Ancak ben Sözcü'de yazmayı tercih ederim."

'PARTİME ZARAR VERMEMEK İÇİN KONUŞMAM' Melih Gökçek, İstanbul Ataşehir ve Beşiktaş'ta CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili de konuştu. Gökçek, şunları söyledi: “CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla, bizim istifa etmemiz arasında fark var. Biz yolsuzluk mu yaptık? Yapsak anamazı ağlatırlar, duman ederler. Yaptığımız her iş açık. CHP milletvekili, eski park bahçeler müdürlüğüne ait yeri metrekaresi 3028 liraya satmamıza rağmen ‘peşkeş' dedi. Oysa aynı yer daha önce satışa çıkarılmasına rağmen satılamamıştı. Kat karşılığı yapmış olduğumuz ihaleler konusunda kimse bize gıkını çıkaramaz. Bakın benden önce, Ankara Portakal Çiçeği'nde yüzde 36 ile belediye kat karşılığı anlaşırken, ben Dikmen Vadisi'ni yüzde 56.56 ile yani yüzde 20 fazlasıyla verdim. Ben de orayı yüzde 40'tan verip yüzde 16'sını cebime atsam kim ne derdi? Gordion'u, Batıkent'i yüzde 50 ile verdik. Başkanlığım dönemimde çok iyi şeyler yaptım ve yapıyordum. Görevden istifa etmem konusunda partime zarar vermemek için yaptığım açıklamalar dışında konuşmam."