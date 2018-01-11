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Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 08:00 | Son Güncelleme 7 saat önce

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başka bir gazeteden kendisine teklif geldiği ancak Sözcü'de yazmayı 'çok istediğini' söyledi. Çok fazla maaş istemediğini söyleyen Gökçek, "Farklı görüşler olur" dedi.

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

23.5 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle 28 Ekim 2017'de görevinden istifa eden Melih Gökçek, Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu.

'KIZILAY'A NE YAPMIŞIM? ORTAYA BİR LALE KOYDUM'

Gökçek'in açıklamaları şöyle:

Tandoğan Meydanı'na yaptığım tek düzenleme bir saat kulesi koymak oldu. Onu da estetik olsun diye yaptırdım. Benden önce orası Ankaray durağı olarak planlanmış. Meydan vardı da ben mi kaldırdım. Kızılay'da ne yapmışım? Ortaya bir lale koydum, trafik etrafında dönsün diye.

Sıhhiye Meydanı'nı kaldırmadım, tam tersine Abdi İpekçi Parkı'na doğru meydanı büyüttüm. Heykeli de ben koymadım. Ulus'u meydan yapmaya çalışıyordum. Gençlik Parkı'nın karşısındaki binaları yıkıp meydan haline getirme çalışmasını sürdürürken görevden ayrıldım.

'BİZİM PARKTA 217, FRANSA'DAKİNE 80 OYUNCAK VAR'

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde yapımını başlattığım Ankapark yaklaşık 450 milyon dolara mal olacaktı. Bugüne kadar 1 milyar 253 milyon lira harcama yapıldı. Örneğin bizim parkımızda bin 217 oyuncak var, Fransa'da 70-80 oyuncak var. Bana ‘Bu parkı niye yaptın?' diye soruluyor. Ankara'ya yılda 900 bin civarında yabancı geliyor, bunların büyük bir kısmı da diplomat. Turistik amaçla gelen yabancı sayısı 200 bini bile bulmuyor. Ankara, turistik yönden çok küçük şehirlerden bile geride…

'İTHAL AĞAÇLAR DİKTİK'

Belediye demek yol, kanalizasyon demek değil. Ekonomiyi ayakta tutabilmek için turizm altyapısını da yapacaksınız. Atatürk Orman Çiftliği'nin Disneyland yaptığımız arazisi ot ve otlaktı. Biz ağaç kesmedik, aksine ithal ağaçlar diktik. Nisan ayında Ankapark'ı açıp, ardından hayvanat bahçesine başlayacaktık ama olmadı.

'ATATÜRK'ÜN İSTEĞİNİ YAPTIK, PİŞMANLIĞIM YOK'

Bizi, Atatürk'ün mirasına ihanetle suçlayanlar oldu. Atatürk'ün kaleme aldığı yazı var, ‘Atatürk Orman Çiftliği, insanlarımızın gezmesi, eğlenmesi, dinlenmesi için de kullanılmalı' diyor. Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak bu planlamayı yaptık. Bu projemiz Ankara'nın istikbali olacaktı. Katiyen pişmanlığım yok.

'ÇOK MAAŞ DA İSTEMİYORUM'

Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra yazılanları, yorumları yakından takip ediyorum. Bol bol tweet atıyorum. Birkaç gün önceki bir tweetim tam 426 bin tıklanma almış. Şu anda da tatildeyim. Eğer Sözcü yönetimi uygun bulursa, Sözcü'de yazmayı da çok isterim. Farklı görüşler olur. Aslında çok maaş da istemiyorum. Ben yazmaya hazırım. Başka bir yerden yazmam konusunda öneri geldi. Ancak ben Sözcü'de yazmayı tercih ederim."

'PARTİME ZARAR VERMEMEK İÇİN KONUŞMAM'

Melih Gökçek, İstanbul Ataşehir ve Beşiktaş'ta CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili de konuştu.

Gökçek, şunları söyledi:

“CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla, bizim istifa etmemiz arasında fark var. Biz yolsuzluk mu yaptık? Yapsak anamazı ağlatırlar, duman ederler. Yaptığımız her iş açık. CHP milletvekili, eski park bahçeler müdürlüğüne ait yeri metrekaresi 3028 liraya satmamıza rağmen ‘peşkeş' dedi. Oysa aynı yer daha önce satışa çıkarılmasına rağmen satılamamıştı. Kat karşılığı yapmış olduğumuz ihaleler konusunda kimse bize gıkını çıkaramaz. Bakın benden önce, Ankara Portakal Çiçeği'nde yüzde 36 ile belediye kat karşılığı anlaşırken, ben Dikmen Vadisi'ni yüzde 56.56 ile yani yüzde 20 fazlasıyla verdim. Ben de orayı yüzde 40'tan verip yüzde 16'sını cebime atsam kim ne derdi? Gordion'u, Batıkent'i yüzde 50 ile verdik. Başkanlığım dönemimde çok iyi şeyler yaptım ve yapıyordum. Görevden istifa etmem konusunda partime zarar vermemek için yaptığım açıklamalar dışında konuşmam."

TUNA'YA BAŞARILAR

Melih Gökçek kendisinden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna için “Daha yeni başkan, kendisini gösterecek” dedi.

Gökçek, “İstifa sürecimle ilgili konularda konuşmam. Hiçbir zaman parti içinde tartışma yapmam ve partime zarar vermem. Benim dönemimde Sincan Belediye Başkanı olan ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Tuna'nın yaptıkları konusunda bir şey söylemek istemem. Herhangi bir şeyden çekindiğim için değil. İnşallah iyi yapıyor, iyi yapacak. Daha çiçeği burnunda başkan olduğu için kendini yeni gösterecek. Sincan'da başarılıydı, inşallah burada da başarılı olur” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
aga seni sözcü alırsa ben o gazeteyi okumayı bırakırım....ne dönek adamsınız siz la!
Onun yazabileceği en iyi gazete Hürriyet... Ahmet Hakan da orda; artık komşu komşu atışırlar...
o değilde ben pazar gunleri pijamamin ustune paltomu giyer ekmek almaya giderim. mustafa tunada normal hayatta oyle dolaşiyo. bi estetik lazim mustafa tunaya.bi takim elbise hediye edelimde giysin adam.
boklamadigin orasi kaldi dallama
Parselleri çizecek herhalde.
ben okumam gitsin sabahta yazsın
Sen hala utanmadan nasıl konuşuyorsun bu nasıl çigliktir anlamadım
Bütün hırsızların çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılacak IYI gelecek Türkiye IYI Olacak... Ne Mutlu Türküm Diyene !..
Sevgi Melih sana tıpa tıp benzeyen bir sürü şahsiyetsiz gazete var, onlara git havada kaparlar seni
yarın ADD de rakı içerken görürüsünüz
sözcü de merakla sizi bekliyordu zaten
Mümkünse sus...
sozcude zaznak icin once durusluk erdemlik gecmisinin temiz olmasi ve kivirmayan olmak gerek
AKP neden bunları İSTİFA ETTİRDİ. AKP B.Şehirlerde ciddi oy kaybında.Bunu gördükleri için İSTİFA ETTİRDİKLERİNİN YERİNE ATAMA İLE GELEN BELEDİYE BÜYÜK MEMURU hemen özelleştirme adı altında yandaşlarına tesisleri devrediyorlar. ATANAN BÜYÜK MEMUR su ve ulaşımda fiyat kırarak ŞİRİNLİK YAPIP OY ALMAYA niyetli amma millet artık bu yemleri yemiyor.
partin başını yesin gerçi yedi de daha beter ol inşAllah
FELAKET TELLALISIN MYNET ATTIĞIN MANŞETLE İÇERİĞİN FARKLI SENDE HAKLISIN HABERİ ANCA BÖYLE OKUTURSUN.)))))
saten olması gereken o. farklı fikirler bir birine saygı göstermeli.
Daha dur gökçek, duvarlara bile yazı yazmaya başlarsın bu gidişle. Hepinizin canı cehenneme, millet artık sizlerden tiksinir oldu Sizide iktidarınızıda görmek istemiyor.
bunu niye içeri atamıyor. atamaz çünkü yemez
partime zarar vermemek icin konusmam kelimesi bile bir cok seyi anlatiyor sen konusmadigin sürece zaten rahat yasarsin konusursan fetodan ilk iceri atilacak kisi sensin
al reisini de git !!!!
bunama belirtileri..... belediyeyi kaybedince iyice şuursuzlaştı!!!
ulan bir gıdım karekter yok ayıp be ayıp turk halkının aklıyla oynamayı bırakın artık hırsızlar
ÜSTAD ÇALMA TEKNİKLERİNİ ŞANTAJ TEKNİKLERİNİ PARALARI AKLAMA TEKNİKLERİNİ YAZAR ANCAK
HADİLEN....NE İŞİN VAR SENİN GİBİ ADAMIN SÖZCÜDE...SIKIYORSA KUR KENDİ GAZETENİ...ORADA YAZ,,KAÇ KİŞİ OKUYACAK SENİ..
yaptığın hırsızlıklarımı yazacaksın
Çok yalan var laflarında çoook. Bilen bilir. Artık yüzün kalmamış
O HİÇ BİR ŞEYE BENZEMEYEN ANKA PARK DEDİGİN YERDEN HER ANKARADAN AYRILIRKEN YOLUM ORADAN GEÇİYOR VAY ÜLKEMİN PARALARI NERELERE ÇAR ÇUR EDİLİYOR DİYE YÜREGİM YANARKEN SEN HALA BU NE OLDUGU BELİRSİZ YAPIYA HARCADIGIN MİLYAR DOLARIMI ANLATIYORSUN YAZIK ANASINI BELLEDİNİZ ÜLKEMİN TOP YEKÜN SATILMADIK SATMADIGINIZ NE KALDI KASALAR CEPLER DOLAR AVROLARLA DOLDURDUNUZ SİZİN İNANCINIZA GÖRE KİMSE SİZLERDEN HESAPTA SORAMIYACAK ÖTEDENDE BİR HABER BAKALIM SİZİNHESAPMI ALLAHIN HESABIMI ŞAŞACAK BEKLEYİP HEP BİRLİKTE GÖRECEGİZ İŞLLH
sen yaşıyonmu ya
Melih'te bütün AKP'liler gibi menfaati için her şeyi yapar. Tayyip onu kullanıp attı yeni kapılar arıyor kendine.
suç melihte değilki suç onu buraya çıkarıp haber yapanda.
yolsuzluk mu? siz mi? haşa sayın gökçek.siz öyle şey yaparmısınız, ankaranın kaldırım taşlarını, yol kenarındaki kaldırım taşlarını en az 5 defa değiştirdiniz,, parklara o çiçekleri, ağaçları vs yeşil alan bitkilerini benim babam pazarladı belediye ihalelerinde, ağzınızla söylemişsiniz yaptığınız söyleşide 450 mlyon dolara mal olacaktı 1 mlyar 253 milyn dolar oldu harcama demişsin.acaba aradaki 800 milyon dolarlık fark ne ki acep.bu METROMALL I yapacak parayı yaptığınız 23 yıllık belediye başkanlığındamı kazandınız..yada sokak kabadayısı oğlunmu kazandı..sizin yatacak yeriniz varsa biz kralız
sazan gibi sözcünün atlamasını bekliyor heralde :))
fetoya verdiklerin araziler simpaşa 902 parseli yedirdin karataş mühye yakupaptal büyük esatla kırkkonağın arasındaki heyelan bölgesi deyip milletin malını benzinliğe peşkeş çektiğiniz daha çok vardır ey gökçek seni yargılamadan istifa ettirdiler yoksa çoktan gittiydin
sözcüde yazı yazabilmen için önce dürüst olacaksın omurgalı olacaksın ondan bundan korkmadan gerçekleri yazacak mangal gibi de yüreyin olacak, eee bunlar sende var mı haa birde yalaka olmayacaksın, sen twitter de sallamaya devam et.
ortada bir fırıldaklık dönüyor..sözcüyü ellerine alacaklar
adam olduğun burdan belli aferin sana şuan sana diyecek bişey yok yannızca aferin aldın pekiyide aldın yolun acık olsun allaha emanet ol
koskoca kibirli Melih ne hallere düşmüş köşede bir yer verin bana diyor akıbeti Erdoğanı nda başına inşallah ve tüm akp lilerin sürüm sürüm surunesiniz insallah
Demedi deme Melih bey :Yapmasanda yaptı!!! derler...
Sen git AKİT de yaz. Senin gibiler inden orada çok var.
Yavaş dönün arkadaş takip etmekte zorlanıyoruz
aman aman basgan agzından yel olsun yok yok yok ole bır sey sozcuden sogutma bızı yılmaz ozdıl ı gordun mu sen olacakları tahmın dahı edemıyorum:D
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