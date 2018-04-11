HABER

Gökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 07:38 | Son Güncelleme

Tüm dünyada ilgiyle izlenen İspanyol dizisi La Casa De Papel ile ilgili Türkiye'den çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Birkaç gün önce diziyle ilgili tweet atan Melih Gökçek dün yine sosyal medyadan paylaşım yaptı. Gökçek, "Gençleri bir yerlere yönlendirmek masum bir hareket mi, kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı" ifadelerini kullandı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek resmi Twitter hesabından dünyada reyting rekorları kıran ünlü La Casa De Papel dizisiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarında "Kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı" diye yazan Gökçek, "Üst akıl La Casa De Papel kahramanlarını isyanın sembolü olarak kabul etmişlerdir" dedi. Gökçek'in tweetleri sosyal medyada büyük yankı bulurken, komplo teorileri kurduğunu iddia eden kullanıcılar da oldu.

İKİNCİ KEZ SÖYLÜYOR

Gökçek, daha önce de İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu söylemişti.

5acd7c400f25430ed82aa691

5acd7c400f25430ed82aa693

ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
Serkan Çelebi yakalandı!Serkan Çelebi yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek La Casa De Papel

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Suriye hava sahası trafiği durdu

Suriye hava sahası trafiği durdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! Artık orada saklanıyor

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! Artık orada saklanıyor

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Günlük burç yorumları: 11 Nisan Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 11 Nisan Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

FETÖ, MİT’e eleman yerleştirmek için adayları özel evlerde eğitti

FETÖ, MİT’e eleman yerleştirmek için adayları özel evlerde eğitti

Evinde mahsur kalan yaşlı adamı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Evinde mahsur kalan yaşlı adamı kurtarmak için zamanla yarıştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.