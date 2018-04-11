Gökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yineledi

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek resmi Twitter hesabından dünyada reyting rekorları kıran ünlü La Casa De Papel dizisiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarında "Kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı" diye yazan Gökçek, "Üst akıl La Casa De Papel kahramanlarını isyanın sembolü olarak kabul etmişlerdir" dedi. Gökçek'in tweetleri sosyal medyada büyük yankı bulurken, komplo teorileri kurduğunu iddia eden kullanıcılar da oldu.

İKİNCİ KEZ SÖYLÜYOR

Gökçek, daha önce de İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu söylemişti.