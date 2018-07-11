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"Gökdelen" 13 Temmuz'da vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

Aksiyon ve gerilim türündeki filmde Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Moller, Noah Taylor, Byron Mann ve Pablo Schreiber rol alıyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini ve senaristliğini Rawson Marshall Thurber'in üstlendiği "Gökdelen" adlı film, 13 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

Orijinal adı "Skyscraper" olan filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.

Aksiyon ve gerilim türündeki filmde Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Moller, Noah Taylor, Byron Mann ve Pablo Schreiber rol alıyor.

ABD yapımı filmin konusu ise özetle şöyle:

"Eskiden FBI'ın rehine kurtarma biriminde çalışmış ve savaşlarda yer almış Will Ford (Dwayne Johnson), bir operasyon sırasında sol bacağını kaybettikten sonra emekliye ayrılmış ve gökdelenler için güvenlik danışmanlığı yapmaya başlamıştır. Çin'de bulunan dünyanın en yüksek binası 'The Pearl' için bir güvenlik araştırması yapması gerektiğinde kendisi de ailesiyle birlikte buraya yerleşerek bizzat gözlem yapma şansı bulur. Ancak binada bariz güvenlik açıkları vardır ve bunlar sonucunda binanın 96. katında bir yangın çıkar. Yangının sorumluluğu Ford'a yüklenir. Will Ford'un hem adını temize çıkarmak, hem de binada mahsur kalan ailesini kurtarabilmek tüm bilgi ve cesaretini son damlasına kadar kullanması gerekecektir."

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