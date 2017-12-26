Gökgedik köylülerinin madene karşı hukuk mücadelesi sürüyor

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinin kırsal Gökgedik Mahallesi'nde, tek geçim kaynakları olan asırlık 288 fıstık ağacının, maden ocağı için kesilmesini, iş makinelerinin önüne yatarak engelleyen ve Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtıkları tespit davasını kazanan köylüler, hukuk mücadelesini sürdürüyor. Köylüler bu defa da maden ruhsatlarının iptali ve maden (feldspat) ocağı projesine valilik tarafından verilen 'Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Yatağan'ın kırsal Gökgedik Mahallesi yakınlarında 4 yıldan bu yana feldspat madeni işleten bir firma, 650 nüfuslu mahalleye 500 metre mesafede yeni bir maden ocağı açmak için bir süre önce harekete geçti. Maden şirketinin, yeni yatırım yapacağı söz konusu alanda her biri 3- 4 asırlık toplam 286 fıstık çamı ağacını kesmek istemesi köylülerin tepkisine yol açtı. Fıstık çamının tek geçim kaynağı olduğunu belirten köylüler, geçen aylarda bölgeye gelen dozer ve iş makinelerinin çalışmasına engel oldu. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyelerinin de destek verdiği eylemler yapan köylülerin tepkilerine rağmen maden ocağının faaliyetlerini sürdürmesi üzerine 35 köylü, çevre davalarıyla tanınan avukat Remzi Kazmaz aracılığı ile geçen 13 Ekim'de Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Köylüler, maden ocağı açılmak istenen yerde çam ağaçlarının kesilmesiyle telafisi mümkün olmayacak zararın ortaya çıkacağını belirtip, delil tespiti yapılmasını istedi. Talep üzerine mahkeme, bölgede keşif yaptırdı. Sonrasında ise tespit kararı açıklandı. Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararda; maden ocağı açmak için kesilmesi planlanan fıstık çamı ağaçlarının köylülerin tek geçim kaynağı olduğu ve ağaçların başka bir yere naklinin mümkün olmadığı belirtildi.