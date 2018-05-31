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Gökhan Kırdar biofrekans müzik performansı sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Atlantis Yapım iş birliğiyle düzenlenen, "Vestel Gururla Yerli Konserleri" kapsamında sahne alan Kırdar, konserde, dans, müzik ve video sanatını bir araya getirdiği yeni projesi "OQ Show"u müzikseverlerin beğenisine sundu

İSTANBUL (AA) - Türk pop müziğinin deneyimli ismi Gökhan Kırdar, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi.

Atlantis Yapım iş birliğiyle düzenlenen, "Vestel Gururla Yerli Konserleri" kapsamında sahne alan Kırdar, konserde, dans, müzik ve video sanatını bir araya getirdiği yeni projesi "OQ Show"u müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı, zor ve yorucu bir süreçte, dünyada benzeri olmayan bir gösteri hazırladığını söyledi.

Doktor kontrolünde sahneye çıkan Kırdar, geçen hafta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayranlarının bu duruma üzüldüğünü dile getirerek, "Üzülmeyin ben çok iyiyim ve tabii ki sizlerin vermiş olduğu sihirli enerji bütün Türkiye'yi kapladı. Dış ülkelerden de dilekler, dualar ulaştı ve hiçbir şey bizi durduramadı." ifadelerini kullandı.

Yeni projesinde müzikle iyileşmenin deneyimleneceğinin altını çizen Kırdar, şunları kaydetti:

"Hedefimiz sizin kalbiniz ve ruhunuz. Belki de farkında olmadığınız enerjiyi bedeninizde ilk defa hissedeceksiniz ve yaydığımız frekanslar, titreşimler sizin auranıza çarpacak ve aramızda bir enerji bağı oluşacak, büyük bir enerji akımı başlayacak."

Gökhan Kırdar, ayrıca "OQ" artist markasıyla uluslararası "SkyGen Biofrekans Müzikle İyileşme Projesi" adı altında çalışmalar yaptığını belirterek, biofrekans müzikle iyileşme yöntem ve teknikleriyle hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kişilerde iyileşme sağlandığını anlattı.

Skygen ile bedendeki enerji merkezlerinin titreşimlere uyumlandığına dikkati çeken Kırdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece ruhsal ve bedensel hastalıklar ile korkularımızdan arınıyoruz. Organlarımız anne karnından itibaren çeşitli frekanslar ile zaman içinde bozuluyor. Özgün Skygen biofrekans yöntemlerimle organları tarıyor, hastalıkları tespit edebiliyor ve onarıyoruz. Tabii ki, henüz daha hastalanmadan Skygen yöntemlerini uygulamaya başlamak daha önemli. İnsanların yaşadıkları hayatlar onları strese sokarak, sağlıksız ortamlarda yaşamaya zorlayarak, doğadan uzaklaştırarak hastalandırıyor ama SkyGen aracılığıyla kendilerine sunduğum bilim ve sanatsal bilgiyle insanlar kendi öz enerjilerini kullanmaya başlıyorlar. SkyGen'in hedefi hastalanmadan yaşamayı seçen, kendi özlerindeki enerjinin değerini bilerek yaşamayı benimseyen tüm insanları aramıza davet etmektir."

Ünlü sanatçı, biofrekans müzik performansı gerçekleştirdiği 3 bölümden oluşan konserin ilk etabında "Aşkla Düşleyiş" başlıklı kataloğundaki yeni ve sözlü eserlerinin yanı sıra "Yerine Sevemem", "Üstüme Basıp Geçme" ve "Yağmur"un bulunduğu sevilen şarkılarını dinleyicilerle birlikte söyledi.

Konserin ikinci bölümünde aralarında "Kurtlar Vadisi", "Haziran Gecesi", "Yabancı Damat", "Kayıp" gibi başyapıt olmuş film ve dizi müzikleriyle uluslararası alanda da hayran kitlesi edinen de Kırdar, proje kapsamındaki "Sound Trax" kataloğunu tanıttı.

Kırdar, konserin son bölümünde ise "SkyGen" kataloğundan seçilmiş iyileştiren biofrekans müziklerle meditatif bir grup seans gerçekleştirilen Kırdar, "OQ Show" başlıklı projesi kapsamında Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya'ya kapsayan dünya turnesine çıkacak.

Koreografisini ve sahne yönetimini Beyhan Murphy'nin üstlendiği projenin genel koordinasyonunu Aysun Özuğurlu gerçekleştiriyor.

Proje kapsamındaki dans gösterisinde, Beril Şenöz, Huri Murphy, Nil Batırbaygil, Müge Bayramoğlu, Buse Ercan, Kamola Karaağaç, Burhan Yücel, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Ahmet Şahin ve Evrim Akyay sahne aldı.

Konserde Kırdar'a elektrik gitarda Akın Eldes, davulda Ozan İnam, geri vokalde Ayşe Ertuğrul İnam, bas gitarda Akıncan Eldes eşlik etti.

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Gökhan Kırdar OQ Show Vestel Gururla Yerli Konserleri

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