Gökhan Kırdar biofrekans müzik performansı sergiledi

İSTANBUL (AA) - Türk pop müziğinin deneyimli ismi Gökhan Kırdar, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi.

Atlantis Yapım iş birliğiyle düzenlenen, "Vestel Gururla Yerli Konserleri" kapsamında sahne alan Kırdar, konserde, dans, müzik ve video sanatını bir araya getirdiği yeni projesi "OQ Show"u müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı, zor ve yorucu bir süreçte, dünyada benzeri olmayan bir gösteri hazırladığını söyledi.

Doktor kontrolünde sahneye çıkan Kırdar, geçen hafta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayranlarının bu duruma üzüldüğünü dile getirerek, "Üzülmeyin ben çok iyiyim ve tabii ki sizlerin vermiş olduğu sihirli enerji bütün Türkiye'yi kapladı. Dış ülkelerden de dilekler, dualar ulaştı ve hiçbir şey bizi durduramadı." ifadelerini kullandı.

Yeni projesinde müzikle iyileşmenin deneyimleneceğinin altını çizen Kırdar, şunları kaydetti:

"Hedefimiz sizin kalbiniz ve ruhunuz. Belki de farkında olmadığınız enerjiyi bedeninizde ilk defa hissedeceksiniz ve yaydığımız frekanslar, titreşimler sizin auranıza çarpacak ve aramızda bir enerji bağı oluşacak, büyük bir enerji akımı başlayacak."