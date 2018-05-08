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Gökova Bisiklet Turu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk kamplı uzun bisiklet turu olan Gökova Bisiklet Turu, bu yıl 12'nci defa bisiklet severleri bir araya getirdi.

Gökova Bisiklet Turu başladı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk kamplı uzun bisiklet turu olan Gökova Bisiklet Turu, bu yıl 12'nci defa bisiklet severleri bir araya getirdi.
Muğla Bisiklet Derneği tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenen Gökova Bisiklet Turu, Muğla'nın Menteşe ilçesinden başladı. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi önünden yerli ve yabancı bisiklet sever, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban ve Menteşe Belediyesi Başkan Vekili Leyla Ersöz tarafından uğurlandı. Türkiye'nin farklı illerinden 350 bisiklet sporcusunun katıldığı ve 5 gün sürecek turda bisikletçiler; Menteşe, Akyaka, Akbük, Ören, Bodrum, Datça, Aktur, Çubucak, Marmaris ve Akyaka'da son bulacak rota boyunca 254 kilometre pedal basacak.

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Gökova Bisiklet Turu başladıGökova Bisiklet Turu başladı

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