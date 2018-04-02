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Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:00 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nin imara açıldığı tartışmaları her geçen büyüyor. CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban tarafından düzenlenen basın toplantısında, 1'inci dereden 2'nci derece SİT alanına çevrilen ve imara açıldığı öne sürülen 12 bin 544 hektarlık alan, harita üzerinde gösterildi.

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, Gökova Körfezi’ndeki imar değişikliğiyle ilgili bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ, Ömer Suha Aldan, Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Bahattin Gümüş ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, 1’inci dereceden 2’nci dereceye dönüştürülen ve imara açıldığı öne sürülen yerler harita üzerinde gösterildi.

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Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Alban, “Gökova Körfezi’ni Bakanlar Kurulu kararı ile resmen imara açtılar. Körfezdeki koyları yandaşlarına peşkeş çekecekler. ‘Bodrum’da katı atık tesisi yapılmasın’ diye AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk alandaki çam ağaçlarına sarıldı. Okluk Koyu’nda Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı yapılıyor. Orada binlerce ağaç kesildi. Ağaçlar kesilirken AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk o ağaçlara niye sarılmadı? Burası Muğla. Koyları kimseye yağmalatmayız, peşkeş çektirmeyiz” dedi.

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CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir de, “Ülkede, Cumhuriyet kazanımlarını bir bir peşkeş çekiyorlar. Şimdi de Gökova Körfezi’ni imara açarak birilerine peşkeş çekecekler. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Asıl amaçları Okluk Koyu’ndaki kaçak yazlık sarayı yasal hale getirmek. Koyları kendi yandaşlarına vermek. Bunu da bölgede yaşayan köylüler ev yapacak algısı üzerinden yürütüyorlar. Bölgede yaşayan köylüler evlerini yapsın. Biz de köylünün ev yapması taraftarıyız. Ancak koyları birilerine peşkeş çektirtmeyiz” diye konuştu.

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‘OKLUK’TA 4 HEKTARLIK ALANA DEV İNŞAAAT YAPILIYOR’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise “34 bin 162 hektar olan birinci derece SİT bölgesinde 12 bin 544 hektarlık alan, 2’nci derece SİT yani nitelikli doğal koruma alanına dahil edildi. Bunun 2 bin 447 hektarı denizin içerisinde. Bunun içerisinde Okluk Koyu’nda bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu da bulunuyor. Okluk Koyu’nda 20 hektarlık alanın yüzde 20’sine inşaat yapılıyor. 4 hektarlık alana dev bir inşaat yapılıyor. 13.5 metre yüksekliğinde olacak. Yani yaklaşık 4 katlı bina büyüklüğünde. Biz belediye olarak tüm bunlara karşı çıktık. 2017 yılında bakanlık buna karar verdi. Karşılığında hemen dava açtık” dedi.

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Toplantıda, 1’inci dereden 2’nci derece SİT alanına çevrilen ve imara açıldığı öne sürülen 12 bin 544 hektarlık alan harita üzerinde basın mensuplarına gösterildi. (DHA)

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Gökova Körfezi CHP mürsel alban imar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
imara acın avm acın sahillerede bi o eksikti
Araplara peşkeş cekecekler çünkü çok arap seviciyiz
halkın yararlanacağı he rtürlü imar açilimında halka karşı yapılan bu durumun fazla lafa gerek yok sayın chp zihniyeti zaten ne olduğunuz belli halk partisi halk düşmanı olmaya başladınız bir bakın ilk önce ney için yapılıyor hemen karşı çıkmayın sabredin biraz bakın anlayın ne için yapıldığını ondan sonra haksız halk için yapılmıyorsa karşı cıkın bende karşılarındayım sizler gibi ama dur dinle bak gör ondan sonra işine gelmezse devam et ama dinle bak gör işit derim.
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