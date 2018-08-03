Gökova Körfezi'nde rüzgar sörfü yoğunluğu

Muğla'nın Ula ilçesindeki "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi, hava şartlarının uygun olması sayesinde her yıl binlerce rüzgar ve uçurtma sörfü tutkununu ağırlıyor.
Turistler, Akçapınar sahilinde gün boyu rüzgarla adeta dans ediyor. Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor.
Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Akçapınar sahilinde sudan çıkmayan sörfçüler, güzel vakit geçirmeye çalıştı. Akyaka Mahallesi'nde yer alan Akçapınar sahili, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
Sahildeki çok sayıda özel okulda yerli ve yabancı ziyaretçilere rüzgar ve uçurtma sörfü dersleri veriliyor.
Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline bu spor için yılda ortalama 15 bin sporcu geliyor.
Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Ramazan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.
Taş, havanın ısınmasıyla yerli ve yabancı sörf tutkunlarının eğitim aldığını, ardından sahilde rüzgarla dans ettiklerini dile getirdi.
Sahilde, sporcuların rüzgarla dansını bölgeye gelen tatilciler de ilgiyle izledi.
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