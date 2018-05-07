Gökova Körfezi'nde uçurtma sörfü heyecanı

Ula ilçesi Gökova Körfezi'nde, rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, rüzgarın tadını çıkarıyor.

Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar sahili, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında yer almaya başladı.

Havaların ısınmasıyla bölgeye tatile gelen yerli ve yabancı turistler, aldıkları eğitimin ardından sörf yapmanın heyecanını yaşıyor. Okullarda kurs alan sörf tutkunları, gün boyunca uçurtma ve rüzgar sörfü yapıyor.

Sörf eğitmeni Özgür Ceylan, AA muhabirine, Akçapınar sahilinin yılın her ayı uygun rüzgar alan önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Akyaka'ya rüzgar sörfü yapmak için özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin en az bir hafta konakladığını anlatan Ceylan, nisan ayından itibaren sezonun açıldığını ve çok sayıda sporcunun geldiğini dile getirdi.

Sporcular, Akçapınar sahilinde yaptıkları akrobasi hareketleri ile vatandaşlar ve turistler tarafından da ilgiyle izlendi.

