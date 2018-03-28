Gökova'da sit alanlarının daraltılmasına tepki (Ek- Açıklama)

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın doğa cenneti Gökova Körfezi'ndeki sit alanlarının Bakanlar Kurulu kararı ile daraltılmasına tepki gösterildi.

Akyaka, Turunç, Akbük gibi koyların da yer aldığı Gökova Körfezi'ndeki SİT alanları, Bakanlar Kurulu Kararı ile daraltıldı. 16 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Akbük'ten Bördübet Koyu'nun olduğu alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanları daraldı. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz ile 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başdanışmanı, gazeteci- yazar Can Pulak, bu duruma tepki gösterdi.

'MUHATAP BULAMIYORUZ'

Gazeteci- yazar Can Pulak, Gökova'ya bir yerinden imar izni verilirse, tamamının kaybedilebileceğini söyledi. Pulak, ne olursa olsun Gökova'yı korumak için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Gökova bir ülkeye tanrının en büyük hediyesidir. Bu muhteşem hediyeyi imara açmak, çok büyük yanlışlıktır. Ülkemiz doğal güzelliklerine verilecek en büyük zarardır. Gökova'ya bir yerinden imar izni ile dalarsanız, tamamını kaybedebilirsiniz. Bunları anlatacak, yapılan yanlışları durduracak bir makam bulamamanın üzüntüsü içerisindeyim. Yıllarca Gökova'ya dokunulmaması gerektiğini, buranın milli değer olduğunu, milli park olarak korunması gerektiğini anlattık, yazılarımızda kaleme aldık. Ancak tek bir muhatap bulamıyoruz. Bu kararları alanlar gelir ve gider. Gökova ve ülkemizin diğer güzelliklerine verilen zararlar bir daha geriye döndürülemez. Eskiden çevreye daha duyarlı yönetimler vardı, en azından itirazımızı dikkate alır, değerlendirirlerdi. Bugün sadece muhatap bulamıyor değil, muhatap bile alınmıyoruz. Bu yaşananlara rağmen umutsuzluğa kapılmıyoruz, Gökova'nın korunması için sonuna kadar mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.