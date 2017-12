Göksel Gümüşdağ, AA Spor Masası'na konuk oldu (5)

"Avrupa'da çeşitli takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray gibi önemli kulüplerde oynamış, şimdi de Medipol Başakşehir'de forma giyiyor. Futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Hocası memnun, arkadaşları seviyor, takım kaptanlığını en iyi şekilde yapıyor. Biz de memnunuz. Önceliğimiz sezon sonundaki şampiyonluk hayalimiz, ona kilitlenmiş durumdayız. Sezon sonu Emre ile ilgili değerlendirmemizi yapacağız Emre bu sistemin içinde olmak istediği sürece futbol sonrasında da elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışırız. Emre çok çok eskilerden kardeşimizdir, her şeye de layıktır.Şu anki başarısı da bizi mutlu ediyor. Ahlaki durumu da her şeyi de Başakşehir ile çok örtüşüyor. Hocası da önemsiyor, takım arkadaşları da önemsiyor. Umarım futbola devam eder, etmese de biz her zaman ona bu ailede bir yer buluruz."

Yeni yılda futbolun kardeşliği, dostuluğu, sevgiyi öne çıkarması dileğinde bulunan Gümüşdağ, "Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Milli takımımızın da bir an evvel eski günlerini yakalayarak o heyecanları yaşatmasını isterim. Türk futbolu için önemli bir yıl olur. Başarıların öne çıktığı, centilmenliğin, sporun güzelliğinin yansıdığı bir yıl olur. Başakşehir için de güzel bir yıl olur." diyerek, sözlerini tamamladı.

