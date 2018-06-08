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- GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ÇOK HAYIRSEVER BİR İŞ ADAMIYDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - idris TİFTİKCİ- İstanbul DHA Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - idris TİFTİKCİ- İstanbul DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Hastaneye gelen iş adamı Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı. Gümüşdağ, "Bilgisinden, deyeneminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına başsağılığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Gümüşdağ'ın açıklaması

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