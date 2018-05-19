Göksu Deltası'nda yangın

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, bünyesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidini barındıran koruma altındaki Göksu Deltası'nın bir bölümünde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, deltanın Taşucu ile Kurtuluş mahalleleri arasında kalan bataklık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Ekipler, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki yangının daha geniş alana yayılmasını önlemek için önlem aldı.

Sazlıkların bulunduğu bölümde çıkan yangın sürüyor.

