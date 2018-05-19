Göksu Deltası'nda yangın

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, bünyesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidini barındıran koruma altındaki Göksu Deltası'nın bir bölümünde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, deltanın Taşucu ile Kurtuluş mahalleleri arasında kalan bataklık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.
Ekipler, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki yangının daha geniş alana yayılmasını önlemek için önlem aldı.
Sazlıkların bulunduğu bölümde çıkan yangın sürüyor.
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Sabrımız kalmadı'
İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum