Göksu Deltası'ndaki yangın

MERSİN (AA) - Bünyesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidini barındıran Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün başlayan yangın sürüyor.
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltada dün akşam saatlerinde çıkan yangına, bölgenin bataklık olması sebebiyle itfaiye ekipleri müdahale edemiyor.
Gece saatlerinden itibaren yangının çevreye yayılmaması için bölgede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlerin kendiliğinden sönmesini bekliyor.
Alanda hasar tespit çalışmaları daha sonra yapılacak.
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