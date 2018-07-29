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Gökyüzü paraşütçülerle renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde 366 paraşütçünün gruplar halinde atlayışı, gökyüzünü renklendirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde 366 paraşütçünün atlayışı gökyüzünü renklendirdi.

Doğal güzelliği ile dikkati çeken Bafra ilçesine bağlı Kapıkaya ve Asarkale mahallesindeki festivale katılanlar, çadırlarıyla kamp alanını doldurdu. Yaklaşık bin 600 sporcunun katıldığı ve dört gün süren festivalde, yamaç paraşütünden dağcılığa, su sporlarından bisiklet turuna pek çok aktivite gerçekleştirildi.

Paraşütle atlayış, model uçak yarışmaları ve birçok gösterinin gerçekleştirildiği festival, yurt içi ve dışından sportif havacılık meraklılarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'deki havacılık kulüplerinden 350 ve yurt dışından 16 sporcu olmak üzere 366 paraşütçü festivalde atlayış gerçekleştirdi.

Doğaseverler, Altınkaya Barajı'nın doğal güzelliğine karşı yapılan atlayışları, Kapıkaya kayalıkları üzerinden, tehlikeye aldırış etmeden ilgiyle izledi.

- "Kendimi renkli bir fotoğrafın içinde hissettim"

Gösterileri takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, su sporlarının yapıldığı alanda eşi Direnç Karaaslan ve kızı Sare ile tekne gezisi yaptı.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini çok renkli bir fotoğrafın içinde hissettiğini belirterek, "Bu festivalden etkilenmemek mümkün değil. Muhteşem bir manzarası var. Festivale dünya çapından birçok sporcunun katılması da sevindirici. Festivalin ikincisi olmasına rağmen böyle bir katılım olması gelecek yıllarda bu festivale daha güçlü hazırlanmamızı sağlayacak." dedi.

Samsun'un dünyaya tanıtılmasında festivalin önemli bir rol oynandığını ifade eden Karaaslan, "Samsun tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle harika bir şehir. Samsun'u dünyanın keşfettiği bir organizasyon. Gökyüzünde paraşütler uçarken, baraj gölünde de çeşitli su sporları etkinlikleri yapıldı." diye konuştu.

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