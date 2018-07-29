HABER

Gökyüzü sevdalıları Sivrihisar'da göz kamaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin düzenlediği etkinliğe katılan 25 pilottan ülkenin ilk kadın sivil akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün gösterisi izleyenlerden alkış aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından "Sivrihisar Hava Yarışları 2018" etkinliği düzenlendi.

Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinlikte 25 pilotun görsel şovları göz doldururken Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk, gösterisini izleyenleri gökyüzünde yaptığı "akrobasi dansı" ile büyüledi.

Organizasyon komitesi üyelerinden Işıl Görenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 pilotun 4 ayrı kategoride yarıştığını söyledi.

Görenoğlu, yarışmacıların kura çekilişi ile başladıkları etkinliğin izleyicilere keyifli dakikalar yaşattığını dile getirerek, "Bu akşam yarışmamız sona erdiğinde bir partimiz olacak. Yarışmacı pilotlarımıza ödülleri verilecek. Çeşitli sürpriz ödüller hazırladık." dedi.

Yarışmanın detaylarını anlatan Görenoğlu, "Yarışma parkurumuz bin metreden oluşmakta. İki kilit noktası var ve bu kilit noktaların etrafında pilotlarımız tur atarak uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Toplam 4 tur atılıyor. En hızlı zamanda bu turları tamamlayan pilotumuz birinci oluyor. Sivrihisar'da gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimiz yıl boyunca çeşitli zamanlarda devam edecek." diye konuştu.

Etkinlik için şehir dışından birçok vatandaş Sivrihisar'a gelirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da yarışları izleyenler arasında yer aldı.

PARTNERSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorumSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorum
Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktıYusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı
Küçük kızın babasından zorla alınmasıyla ilgili soruşturmaKüçük kızın babasından zorla alınmasıyla ilgili soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Hava Yarışları Işıl görenoğlu Semin Öztürk Sivrihisar

En Çok Okunan Haberler

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.