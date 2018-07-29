Gökyüzü sevdalıları Sivrihisar'da göz kamaştırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından "Sivrihisar Hava Yarışları 2018" etkinliği düzenlendi.

Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinlikte 25 pilotun görsel şovları göz doldururken Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk, gösterisini izleyenleri gökyüzünde yaptığı "akrobasi dansı" ile büyüledi.

Organizasyon komitesi üyelerinden Işıl Görenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 pilotun 4 ayrı kategoride yarıştığını söyledi.

Görenoğlu, yarışmacıların kura çekilişi ile başladıkları etkinliğin izleyicilere keyifli dakikalar yaşattığını dile getirerek, "Bu akşam yarışmamız sona erdiğinde bir partimiz olacak. Yarışmacı pilotlarımıza ödülleri verilecek. Çeşitli sürpriz ödüller hazırladık." dedi.

Yarışmanın detaylarını anlatan Görenoğlu, "Yarışma parkurumuz bin metreden oluşmakta. İki kilit noktası var ve bu kilit noktaların etrafında pilotlarımız tur atarak uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Toplam 4 tur atılıyor. En hızlı zamanda bu turları tamamlayan pilotumuz birinci oluyor. Sivrihisar'da gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimiz yıl boyunca çeşitli zamanlarda devam edecek." diye konuştu.

Etkinlik için şehir dışından birçok vatandaş Sivrihisar'a gelirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da yarışları izleyenler arasında yer aldı.

